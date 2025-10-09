Frabosa Soprana, cercatore di funghi precipita in una scarpata: soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Frabosa Soprana, dove un cercatore di funghi è precipitato in una scarpata nei pressi di località Casa Madonna. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11, facendo immediatamente scattare l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

A causa della posizione impervia in cui si trovava l’uomo, non è stato possibile l’atterraggio né lo sbarco diretto dell’equipe sanitaria dall’elicottero del 118, che ha sorvolato l’area per individuare il punto esatto dell’incidente. Una squadra a terra del Soccorso Alpino ha quindi raggiunto il ferito a piedi, operando in condizioni particolarmente difficili.

Il ferito, che aveva riportato un politrauma dovuto alla caduta, è stato stabilizzato e imbarellato sul posto dal personale sanitario. Successivamente, tramite manovre alpinistiche, la barella è stata recuperata e trasportata fino a una zona più accessibile, dove è stato possibile procedere con l’imbarco al verricello sull’elicottero.

L’uomo è stato quindi trasferito in ospedale in codice giallo.