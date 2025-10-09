 / Cronaca

Cronaca | 09 ottobre 2025, 08:40

Tragedia sull’A22 del Brennero: perde la vita Patrick Magnano, 39enne di Piasco

L’uomo, originario di Cavour, viveva da anni in valle Varaita è morto scontrandosi violentemente con un mezzo pesante che lo precedeva a circa un chilometro dallo svincolo di San Michele all’Adige in provincia di Trento

Foto Vigili del Fuoco di San Michele dell'Adige (Trento)

Foto Vigili del Fuoco di San Michele dell'Adige (Trento)

Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sull’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, a circa un chilometro dallo svincolo di San Michele all’Adige in provincia di Trento.

Un furgone si è violentemente scontrato con un mezzo pesante che lo precedeva: nell’impatto ha perso la vita Patrick Magnano, 39 anni, residente a Piasco.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il furgone guidato da Magnano sia finito contro il mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto, di eccezionale violenza, è risultato fatale per l’autista. I soccorritori del 118, arrivati  con vigili del fuoco e polizia stradale, hanno potuto solo constatarne la morte.

Quando la notizia della morte di Patrick Magnano è giunta a Piasco, nella serata di ieri, ha lasciato un profondo senso di tristezza e incredulità. L’uomo abitava con la famiglia nella frazione Sant’Antonio del paese della valle Varaita.

Nato a Cavour, nel Torinese, aveva scelto di trasferirsi in valle Varaita oltre dieci anni fa, dove aveva costruito la propria vita e trovato lavoro dapprima alla  Gruniverpal, azienda di riferimento nel settore delle gru semoventi, per poi passare a un’impresa attiva nelle forniture commerciali.

