Tragedia sull’A22 del Brennero: perde la vita Patrick Magnano, 39enne di Piasco

Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sull’autostrada A22 del Brennero, in direzione sud, a circa un chilometro dallo svincolo di San Michele all’Adige in provincia di Trento.

Un furgone si è violentemente scontrato con un mezzo pesante che lo precedeva: nell’impatto ha perso la vita Patrick Magnano, 39 anni, residente a Piasco.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il furgone guidato da Magnano sia finito contro il mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto, di eccezionale violenza, è risultato fatale per l’autista. I soccorritori del 118, arrivati con vigili del fuoco e polizia stradale, hanno potuto solo constatarne la morte.

Quando la notizia della morte di Patrick Magnano è giunta a Piasco, nella serata di ieri, ha lasciato un profondo senso di tristezza e incredulità. L’uomo abitava con la famiglia nella frazione Sant’Antonio del paese della valle Varaita.

Nato a Cavour, nel Torinese, aveva scelto di trasferirsi in valle Varaita oltre dieci anni fa, dove aveva costruito la propria vita e trovato lavoro dapprima alla Gruniverpal, azienda di riferimento nel settore delle gru semoventi, per poi passare a un’impresa attiva nelle forniture commerciali.