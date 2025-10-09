Albaland regala un pomeriggio di gioia e inclusione: oltre 100 ospiti dei centri di riabilitazione alle giostre gratis

Anche quest’anno Albaland, il più grande luna park della provincia di Cuneo, ha confermato la sua vocazione solidale.

Nei giorni scorsi, il parco ha aperto gratuitamente le sue attrazioni a oltre 100 ospiti dei Centri di Riabilitazione e delle Comunità cittadine, offrendo loro un pomeriggio di emozioni, risate e inclusione.

Un evento che si ripete due volte l’anno

L’iniziativa si tiene in occasione dei due principali appuntamenti di Alba: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Vinum, in primavera.

Ogni anno la giornata dedicata alle persone con disabilità si conferma un momento di grande partecipazione e condivisione.

Partecipazione record da tutta la città

L’invito, inizialmente rivolto al solo Centro Ferrero, oggi coinvolge molte altre realtà del territorio:

La Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo

L’Aquilone

Comunità Villa Ottavia

Cooperativa Alice

Cooperativa Emmaus

Cooperativa Sociale Controvento

Volontari dell’associazione L’Arcobaleno VIP Alba Bra

Numerose anche le presenze spontanee di persone con disabilità provenienti da gruppi social e associazioni locali.

Dai bambini agli over 60, nessuna barriera d’età: il divertimento è stato davvero per tutti.

Emozioni a 38 metri d’altezza

Il primo giro di giostra non poteva che essere sulla ruota panoramica di 38 metri, una delle più grandi ruote itineranti d’Italia.

In totale, circa sessanta attrazioni sono rimaste aperte gratuitamente per tutto il pomeriggio, in un clima di festa e serenità.

I ringraziamenti e il sostegno del Comune di Alba

L’assessore comunale alla Sicurezza Davide Tibaldi ha portato i saluti dell’Amministrazione, elogiando l’impegno dei giostrai.

In qualità di portavoce delle realtà coinvolte, Paolo Camera ha espresso la gratitudine di tutti:

“A Jarno Marro, Patrick Bolognesi e Divier Cristiani di Albaland vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Questo appuntamento annuale, attesissimo dai ragazzi dei Centri, testimonia quale grande impatto possano avere tali iniziative sul benessere della nostra comunità tutta”.

Inclusione e tradizione: un appuntamento atteso da tutta Alba

Anno dopo anno, la collaborazione tra Albaland e i Centri cittadini rafforza un messaggio importante: lo svago è un diritto per tutti.

Come da tradizione, la giornata si è conclusa con una merenda condivisa tra giostrai, operatori e ospiti.

Albaland resta ad Alba fino al 26 ottobre

Il parco rimarrà aperto in piazza Medford fino a sabato 26 ottobre, con decine di attrazioni e spettacoli.

Da non perdere la Notte dei Fuochi d’Artificio, sabato 11 ottobre alle ore 23, visibile da

piazza Sarti.

PROMO SPECIALE: giostre a 2 euro!

Ogni mercoledì (pomeriggio e sera) e ogni domenica mattina (10–13), i biglietti sono disponibili al prezzo simbolico di 2 euro.