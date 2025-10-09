Giornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend

In occasione delle “Giornate Fai d’autunno” di sabato 11 e domenica 12 ottobre, a favore della visita dei patrimoni artistici d’Italia (tra gli oltre 700 abitualmente non aperti al pubblico), anche il Fossanese è protagonista. Tra i luoghi selezionati vi è Bene Vagienna.

Città d’epoca romana Bene Vagienna è nota come Augusta Bagiennorum (nome antico latino). Augusta è l’appellativo romano riferito all’imperatore Augusto e i Vagienni,gli antichi popoli liguri che vivevano in quei tempi antichi.

Tanti saranno i luoghi artistici da visitare: dal Castello risalente al X secolo dei Conti Costa, aperto in esclusiva, trattandosi di proprietà privata, al Palazzo Giriodi di Monastero, il suo parco e la bilioteca.

Poi vi sarà la possibilità di scoprire l’antica ghiacciaia, un pozzo cilindrico per lo stoccaggio del ghiaccio e l’ingresso monumentale.

Spazio anche alla settecentesca Cappella dei Magi, finemente decorata a stucco dai fratelli luganesi Beltramelli con episodi dell’Epifania e coperta da una suggestiva cupola ellittica. Si potrà inoltre visitare anche il Palazzo Municipale, con elementi medievali e settecenteschi.

Per maggiori dettagli sugli orari di visita è possibile consultare il sito Internet ufficiale del Fondo ambiente italiano https://fondoambiente.it