Eventi | 09 ottobre 2025, 14:39

Giornate Fai d'Autunno: Bene Vagienna tra gli oltre 700 luoghi che apriranno le loro porte nel weekend

Weekend esclusivo con la possibilità di ammirare patrimoni come il Castello dei Conti Costa, Palazzo Giriodi di Monastero e l’antica ghiacciaia

Palazzo Giriodi di Monastero e l'antica ghiacciaia

In occasione delle “Giornate Fai d’autunno” di sabato 11 e domenica 12 ottobre, a favore della visita dei patrimoni artistici d’Italia (tra gli oltre 700 abitualmente non aperti al pubblico), anche il Fossanese è protagonista. Tra i luoghi selezionati vi è Bene Vagienna.

Città d’epoca romana Bene Vagienna è nota come Augusta Bagiennorum (nome antico latino). Augusta è l’appellativo romano riferito all’imperatore Augusto e i Vagienni,gli antichi popoli liguri che vivevano in quei tempi antichi.

Tanti saranno i luoghi artistici da visitare: dal Castello risalente al X secolo dei Conti Costa, aperto in esclusiva, trattandosi di proprietà privata, al Palazzo Giriodi di Monastero, il suo parco e la bilioteca.

Poi vi sarà la possibilità di scoprire l’antica ghiacciaia, un pozzo cilindrico per lo stoccaggio del ghiaccio e l’ingresso monumentale.

Spazio anche alla settecentesca Cappella dei Magi, finemente decorata a stucco dai fratelli luganesi Beltramelli con episodi dell’Epifania e coperta da una suggestiva cupola ellittica. Si potrà inoltre visitare anche il Palazzo Municipale, con elementi medievali e settecenteschi.

Per maggiori dettagli sugli orari di visita è possibile consultare il sito Internet ufficiale del Fondo ambiente italiano https://fondoambiente.it

Cristiano Sabre

