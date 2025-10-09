La cultura del benessere lavorativo: ad Alba un incontro sul welfare e qualità del lavoro

Lunedì 13 ottobre 2025, dalle ore 16 alle ore 17:30, presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi (Piazza San Paolo 3, Alba), si terrà l’evento La Cultura del Benessere Lavorativo.

L’iniziativa è il quarto appuntamento pubblico della programmazione di WELLGRANDA | Reti di Welfare (www.wellgranda.org), azione promossa dalla Fondazione CRC e realizzata in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di accompagnare iniziative che portino a sviluppare sistemi di welfare capaci di promuovere l’inclusione, il benessere sociale e culturale delle persone in provincia di Cuneo.

Il talk intende promuovere un’occasione di riflessione sul tema del welfare culturale e del benessere aziendale, esplorando come questi due aspetti possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e la crescita delle organizzazioni e dei territori.

Saranno esplorati temi legati allo slow work, dalla "lentezza" come approccio innovativo, al modello welfare-coworking analizzando ecosistemi nati da spazi affidati e relazioni locali. Vedremo come la cultura può rappresentare una risorsa in termini valoriali e identitari all’interno di una realtà, per l’equilibrio di lavoratrici e lavoratori e per il miglioramento del clima organizzativo.

Verrà inoltre approfondito il tema dell’ascolto come leva di benessere organizzativo, illustrando come piccoli cambiamenti possano avere un alto impatto in diversi contesti, attraverso casi concreti e buone pratiche di organizzazioni su realtà di diverse dimensioni.

Interverranno:

Catterina Seia, presidentessa del Cultural Welfare Center ETS, che porterà una riflessione sul ruolo delle arti come risorsa per la salute e l’innovazione: “Il ben-essere individuale e quello organizzativo sono alla base del successo duraturo di ogni realtà. Le arti, molto più che intrattenimento, sono risorsa di salute, favoriscono la fioritura umana, stimolano pensiero creativo e innovazione. In un contesto di rapide trasformazioni e fragilità, promuovere benessere nei luoghi di lavoro è una priorità di salute pubblica.”

Vanessa Trapani, co-fondatrice e presidentessa di Sloworking, che condividerà l’esperienza di un modello di lavoro basato su ritmi sostenibili e valore condiviso: “Quando abbiamo fondato Sloworking non volevamo rinunciare al lavoro e all’indipendenza, ma cambiare ritmo: portare lentezza e benessere dove domina la produttività, creando valore condiviso. La lentezza infatti non è pigrizia, ma un cambio di paradigma: benessere, ascolto e senso devono diventare pilastri organizzativi e strategici.”

Moderatore dell’incontro sarà Giancarlo Sciascia, Cultural Manager & Foresight Specialist di Fondazione Bruno Kessler, che sottolinea: “Il benessere non è un concetto accessorio, ma una leva strategica per il futuro dei territori. Quando organizzazioni, imprese e comunità scelgono di mettere al centro la cultura e la qualità della vita, creano innovazione sociale ed economica duratura.”

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi al link https://www.eventbrite.it/e/la-cultura-del-benessere-lavorativo-tickets-1682501490249

WELLGRANDA | Reti di Welfare è l’azione di Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con SocialFare che a partire dal 2023 e fino a dicembre 2025 lavora su 3 assi di azione (Academy Territoriale, Accompagnamento Progettuale, Modellizzazione) in 4 aree di sfida per il welfare sul territorio del Cuneese coinvolgendo enti, organizzazioni del territorio e cittadinanza attiva.