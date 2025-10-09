Azione: sabato 11 ottobre l’Assemblea Provinciale all’Hotel Ligure di Cuneo

Sabato 11 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, presso l’Hotel Ligure in Via Savigliano 11, si terrà l’Assemblea Provinciale di Azione per la Provincia di Cuneo, un appuntamento di confronto e apertura pubblica sul percorso politico del partito sul territorio in vista delle prossime sfide amministrative e regionali.

«L’Assemblea rappresenta un momento importante di ascolto, partecipazione e dialogo – dichiarano Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione, e Gabriella Roseo, Presidente – Vogliamo continuare a costruire un partito radicato, che parta dalle comunità locali e affronti con pragmatismo i problemi reali delle persone, dalle politiche abitative allo sviluppo economico, dalla sanità territoriale alla mobilità».

Durante l’incontro saranno presentati i principali progetti e le iniziative che Azione intende portare avanti nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla collaborazione tra i vari coordinamenti cittadini e la segreteria provinciale.

«Crediamo che il dialogo con la stampa e con il territorio sia parte integrante del nostro metodo di lavoro – aggiunge Nicolò Musso, coordinatore cittadino per Cuneo – Raccontare ciò che si muove nella politica locale significa dare spazio a idee e proposte che spesso non trovano voce nel dibattito pubblico».

L’iniziativa è aperta, con sentito invito a partecipare, alla cittadinanza e alla stampa.