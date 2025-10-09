 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 09 ottobre 2025, 15:32

Fossano: sabato la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione dell'asilo infantile Zanaroli in frazione Maddalene

Progetto ad ampio impatto ambientale ed energetico, ma anche funzionale per un edificio antisismico, moderno e a norma in termini di sicurezza e tutela della salute

Importante inaugurazione all’asilo infantile Zanaroli in frazione Maddalene di Fossano, sabato 11 ottobre alle 11, per celebrare il traguardo raggiunto dell’intervento di riqualificazione scolastica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno presenti per l’occasione, presso la sede di via Centallo, tutti i sostenitori del progetto ad ampio impatto ambientale ed energetico, ma anche funzionale per un edificio antisismico, moderno e a norma in termini di sicurezza e tutela della salute, soprattutto nei casi di eventuale presenza di bambini con disabilità.

In particolare nella mattinata vi saranno per celebrare il traguardo, oltre agli insegnanti, ai genitori e ai bimbi della scuola paritaria dell’infanzia di Maddalene, i vertici di Regione Piemonte, una rappresentanza dell’Unione europea, della Repubblica Italiana e i due presidenti delle Fondazioni CRC (Cassa di risparmio di Cuneo) e CRF (Cassa di risparmio di Fossano) Mauro Gola e Giancarlo Fruttero. A loro si aggiungerà un delegato della politica ministeriale denominata “Coesione Italia 21-27” per il Piemonte, in linea con le direttive dettate dell'Unione Europea per ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali in Italia e creare più opportunità per tutti i cittadini.

Cristiano Sabre

