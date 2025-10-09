Fossano: sabato la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione dell'asilo infantile Zanaroli in frazione Maddalene

Importante inaugurazione all’asilo infantile Zanaroli in frazione Maddalene di Fossano, sabato 11 ottobre alle 11, per celebrare il traguardo raggiunto dell’intervento di riqualificazione scolastica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno presenti per l’occasione, presso la sede di via Centallo, tutti i sostenitori del progetto ad ampio impatto ambientale ed energetico, ma anche funzionale per un edificio antisismico, moderno e a norma in termini di sicurezza e tutela della salute, soprattutto nei casi di eventuale presenza di bambini con disabilità.

In particolare nella mattinata vi saranno per celebrare il traguardo, oltre agli insegnanti, ai genitori e ai bimbi della scuola paritaria dell’infanzia di Maddalene, i vertici di Regione Piemonte, una rappresentanza dell’Unione europea, della Repubblica Italiana e i due presidenti delle Fondazioni CRC (Cassa di risparmio di Cuneo) e CRF (Cassa di risparmio di Fossano) Mauro Gola e Giancarlo Fruttero. A loro si aggiungerà un delegato della politica ministeriale denominata “Coesione Italia 21-27” per il Piemonte, in linea con le direttive dettate dell'Unione Europea per ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali in Italia e creare più opportunità per tutti i cittadini.