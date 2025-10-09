Dogliani, un paese che si "dona": la sezione Avis si appresta a festeggiare i 60 anni dalla Fondazione

Domenica 19 ottobre l’Avis di Dogliani festeggera’ con tutti I donatori attuali o del passato i 60 anni dalla propria Fondazione.

Correva l’anno 1965 quando un gruppetto di sognatori, a cui va riconosciuto un buon intuito nel credere nelle giuste cause ,si coagulo’ per formalizzare davanti al Notaio l’atto costitutivo con l’impegno a raccogliere tra la popolazione doglianese dei flaconi di sangue che sarebbero poi serviti negli ospedali del territorio. La sede dell’associazione fu presso l’Ospedale Civico e il primo president fu il Cav. Uff. Ezio Gillio.

Nel 1965 si raccolsero 50 donazioni dai primi mitici volontari.

Oggi l’Associazione raccoglie mediamente oltre 300 sacche tra sangue intero e plasma. Il seme gettato allora ha fruttato

Domenica 19 ottobre insieme alle consorelle della provincia si partecipera’ alla Messa , a seguire un intervento della Responsabile del Centro Trasfusionale di Mondovi’, la sfilata per le vie del paese con la Banda “Il Risveglio” ed il pranzo sociale presso la Sala polivalente presso gli impianti sportivi.