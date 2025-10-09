"Noi come te": a Cherasco una serata speciale

Venerdì 17 ottobre nel teatro Salomone di Cherasco l’associazione “Noi come te” presenterà la serata “Noi come Adelaide e Sarah”, con il patrocinio del Comune di Cherasco, dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 e la collaborazione dell’Associazione Rete Mamma.

L’Associazione Noi Come Te, attiva a Bra e nei comuni limitrofi dal 2015, è nata con lo scopo di sostenere attraverso supporto, ascolto e attività gratuite, le persone che affrontano momenti difficili legati alla malattia, in particolare al tumore al seno. Le iniziative proposte sono finalizzate a fornire un sostegno concreto che parte dall’ascolto per arrivare ad attività mirate a supportare coloro che stanno vivendo la malattia come la ginnastica dolce, l’arte terapia, il trucco oncologico, la meditazione e molto altro.

«Parlare di prevenzione e cura dei tumori giovanili - dichiara l’Assessore Stefania Allasia - significa affrontare con coraggio un tema che spaventa e che tocca da vicino tante famiglie, ma anche promuovere la cultura della salute, dell’informazione e della solidarietà. L’Amministrazione desidera ringraziare l’associazione Noi come Te per l’impegno costante e per aver chiesto la nostra collaborazione per questa tavola rotonda, permettendoci così di dare un contributo al progetto. Siamo certi che la prevenzione e la ricerca passino anche attraverso occasioni come questa: momenti di incontro, testimonianza e formazione che aiutano tutti noi a comprendere quanto sia importante non abbassare mai la guardia e investire nella salute dei nostri ragazzi».

L’incontro cheraschese sarà in forma di dibattito: si parlerà di prevenzione e trattamento dei tumori nei giovani, in un’ottica di sensibilizzazione della comunità, dei giovani in particolare, riguardo questo importante tema. Tra i contributi dei relatori che parteciperanno all’evento si potranno ascoltare quelli del Dott. Raffaele Seghesio, Senologo, della Dott.ssa Laura Marinaro, Responsabile S.S.D. Prevenzione, della Dott.ssa Alessia Reali, Primario S.S.D. Radioterapia e della Dott.ssa Alda Giachino, Medico di Medicina Generale. Interverranno anche Roberto Tronci, papà di Sarah e Marco Cortese, marito di Adelaide.

Appuntamento venerdì 17 ottobre, presso il Teatro G. Salomone (in Via San Pietro 41/A) alle ore 21.

L’ingresso è libero.

Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria al numero: 017242011