 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 09 ottobre 2025, 17:13

Ciclismo: Isaac Del Toro trionfa ad Acqui Terme e fa suo il 109° GranPiemonte [FOTO e VIDEO]

Successo del messicano davanti a Hirschi e Mollema nell'edizione 2025 con partenza da Dogliani

(ph LaPresse)

(ph LaPresse)

Isaac Del Toro si aggiudica il 109° GranPiemonte, imponendosi su Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e Bauke Mollema (Lidl-Trek) nella grande classica autunnale.

Il messicano trionfa in solitaria ad Acqui Terme dopo 179 km e 2700 metri di dislivello con partenza da Dogliani.

Prova da fenomeno quella del portacolori della UAE Team Emirates XRG cha ha attaccato i rivali a 18 km dal traguardo andandosi a prendere il sesto successo nell'ultimo mese.

La corsa prevedeva nel finale  la doppia ascesa a Castelletto d'Erro (guarda il VIDEO)

ORDINE D'ARRIVO

1 - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - 179km in 4h08'24", average speed 43.236km/h
2 - Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) a 40"
3 - Bauke Mollema (Lidl-Trek) a 44"
4 - Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a 1'07"
5 - Michael Matthews (Team Jayco AlUla) s.t. 

Primo degli italiani è Edoardo Zambanini, sesto. 

Bauke Mollema

Bauke Mollema

Damiano Caruso

Damiano Caruso

Filippo Ganna

Filippo Ganna

Ion Izagirre

Ion Izagirre

Isaac Del Toro

Isaac Del Toro

Jacopo Mosca

Jacopo Mosca

Marc Hirschi

Marc Hirschi

Matteo Sobrero

Matteo Sobrero

Matteo Trentin

Matteo Trentin

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium