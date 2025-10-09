Ciclismo: Isaac Del Toro trionfa ad Acqui Terme e fa suo il 109° GranPiemonte [FOTO e VIDEO]

Isaac Del Toro si aggiudica il 109° GranPiemonte, imponendosi su Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e Bauke Mollema (Lidl-Trek) nella grande classica autunnale.
Il messicano trionfa in solitaria ad Acqui Terme dopo 179 km e 2700 metri di dislivello con partenza da Dogliani.
Prova da fenomeno quella del portacolori della UAE Team Emirates XRG cha ha attaccato i rivali a 18 km dal traguardo andandosi a prendere il sesto successo nell'ultimo mese.
La corsa prevedeva nel finale la doppia ascesa a Castelletto d'Erro (guarda il VIDEO)
ORDINE D'ARRIVO
1 - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - 179km in 4h08'24", average speed 43.236km/h
2 - Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) a 40"
3 - Bauke Mollema (Lidl-Trek) a 44"
4 - Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a 1'07"
5 - Michael Matthews (Team Jayco AlUla) s.t.
Primo degli italiani è Edoardo Zambanini, sesto.