Cristian Vigna e Diego Sacco terminano l’esperienza sulle strade di Rallylegend

Il sogno di una vita e la soddisfazione di aver partecipato ad un evento dalla portanza internazionale. Questo sono solamente alcune delle sensazioni che sono passate nella mente e nel cuore dell’equipaggio piemontese, che durante lo scorso fine settimana è stato impegnato sulle strade di Rallylegend, andato in scena nel pittoresco palcoscenico della Repubblica di San Marino.

Cristian Vigna e Diego Sacco, portacolori ALMA Racing, entrambi da anni impegnati nel mondo dei rally con numerose partecipazioni all’attivo, hanno partecipato all’evento nella categoria Rallylegend – WRC, alla guida di una Renault Clio S1600 con i colori del team cuneese FR New Motors. Per il pilota di Fossano, si trattava della prima partecipazione sulla tutto-avanti della casa francese, per anni tra le principali protagoniste dei maggiori campionati nazionali e non solo.

Premiati da un buon risultato, visto il raggiungimento di un’ottima ventiquattresima posizione assoluta nella classifica del Rallylegend - WRC, il loro commento nel post-gara lascia spazio alle grandi emozioni provate: “Siamo visibilmente emozionati, tutto questo è un sogno e ancora non ci crediamo di esser riusciti ad avverarlo. Ci sentiamo di ringraziare le nostre famiglie, gli sponsor che hanno creduto in noi, e tutte le persone che ci hanno sostenuto. Questa esperienza arricchisce le nostre carriere”.

Si trattava altresì della prima partecipazione insieme in abitacolo per Vigna e Sacco, che giunge dopo un periodo di inattività per entrambi, in particolar modo per il navigatore astigiano che ritornava in gara a quattro anni dall’incidente occorsogli nel 2021. La speranza è quella di rivederlo nuovamente in pianta stabile sul sedile di destra.

A titolo di cronaca, sono da segnalare altresì le partecipazioni per i colori ALMA Racing, di Patrich Chironi e Yannich Yoly su Renault Clio Williams (ritiratisi per problemi meccanici) e di Luca Bertani e Diego Bertani (Ford Escort MK2).