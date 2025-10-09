Delegazione Veterani dello Sport Cuneo in visita alla casa di Fausto Coppi

Sport Cuneo ha organizzato una giornata a Novi Ligure e Castellania Coppi per visitare il Museo dei Campionissimi e la casa-museo di Fausto Coppi.

La delegazione di Cuneo, rappresentata dal presidente Giovanni Aime, dall’assessore allo Sport Walter Fantino e da parecchi soci, è stata ricevuta al Museo dei Campionissimi dall’assessore allo Sport di Novi Ligure, Stefano Moro, dal presidente della Consulta dello Sport Roberto Gemme, presidente onorario della sezione UNVS di Novi Ligure e dal presidente della Sezione Giampiero Montecucco.

[Foto di gruppo a Novi Ligure - foto di Teresa Maineri]

Curioso e piacevole è stato, durante i saluti ufficiali, riconoscere nell’Assessore Moro il ragazzo che in gioventù ha vissuto a Cuneo, studiando e giocando a pallavolo dalle squadre giovanili fino alla serie A1.

Dopo l’interessante visita guidata alla scoperta della storia della bicicletta e dei grandi campioni delle due ruote e prima di visitare la casa-museo di Fausto Coppi, vi è stato un momento conviviale al ristorante Il Grande Airone, per gustare l’ottima cucina della tradizione locale.

[Uno dei manifesti esposti nell'alessandrino - foto Teresa Maineri]

Si ringrazia la sezione di Novi Ligure e soprattutto il suo presidente, per l’interessamento e l’accoglienza ricevuta e l’agenzia viaggi Simplegò, del socio Vanni Donati, che hanno contribuito alla perfetta riuscita della giornata.