Ginnastica: la cuneese Matilde Viano incanta a Chivasso

Ad un anno esatto, Eurogymnica torna a dominare tra le Allieve in Piemonte.

Infatti, in occasione della prova unica del Campionato Allieve Gold, ospitata a Chivasso, hanno nuovamente brillato le stelline biancoblù, ad iniziare da Matilde Viano, la cuneese nata sportivamente presso la Cuneoginnastica del presidente Adinolfi e che da tre anni fa parte della scuderia di Eurgymnica Torino.

Viano si è trasferita in pianta stabile dal 2023 e si allena presso HDemia, il centro tecnico societario di Eurogymnica, a Settimo Torinese, diventato recentemente anche C.A.T. (Centro Addetramento Territoriale) della FGI.

La giovane stellina della ritmica piemontese si è classificata seconda nel prestigioso appuntamento regionale, ingaggiando una sfida in famiglia con Arianna Cortese, compagna di scuderia, rimanendo in corsa per l'oro fino all'ultimo attrezzo. Perfetta alla palla (25,050) dove ha fatto segnare il punteggio più alto con questo attrezzo di tutta la gara, si è ripetuta anche alle clavette (24,700), cedendo qualcosa solo alla fine, con il cerchio (24,350) per concludere la sua corsa sul secondo gradino del podio, proprio alle spalla della compagna di squadra.

Per Matilde e per tutte queste EGirls, si prospetta ora l'appuntamento clou che tra qualche settimana le vedrà impegnate nella fase interregionale, la zona tecnica, che darà l'accesso alla finale nazionale; un'incudine sempre rischiosa, una gara da dentro o fuori che impone più di qualunque altra, la massima concentrazione e una condizione perfetta.

Matilde Viano è comunque abituata alle grandi sfide che spesso l'hanno vista salire sul podio.