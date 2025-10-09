Il ritorno di Vintage Garage presso il Big Store di Cuneo

Sabato 18 ottobre torna, a distanza di un anno, presso i parcheggi del centro commerciale Big Store di Cuneo - frazione Madonna dell’Olmo, la mostra-scambio “Vintage Garage”, giunta alla sua 7ª edizione, evento che consente l’accesso gratuito, sia per gli espositori, che per i visitatori.
Vi sarà, per gli appassionati del settore, l’occasione di trovare, negli ampi spazi adibiti in parte al coperto e in parte allo scoperto, i ricambi mancanti per il restauro del proprio mezzo o per scovare l’oggetto che si desiderava da tanto tempo o, ancora, di trovare la rivista mancante dalla propria collezione o quant’altro.
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al numero telefonico 349.2819582.