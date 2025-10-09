 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 09 ottobre 2025, 17:50

Il ritorno di Vintage Garage presso il Big Store di Cuneo

Sabato 18 ottobre mostra-scambio di auto-moto-accessori e ricambi

Il ritorno di Vintage Garage presso il Big Store di Cuneo

Sabato 18 ottobre torna, a distanza di un anno, presso i parcheggi del centro commerciale Big Store di Cuneo - frazione Madonna dell’Olmo, la mostra-scambio “Vintage Garage”, giunta alla sua 7ª edizione, evento che consente l’accesso gratuito, sia per gli espositori, che per i visitatori.

Vi sarà, per gli appassionati del settore, l’occasione di trovare, negli ampi spazi adibiti in parte al coperto e in parte allo scoperto, i ricambi mancanti per il restauro del proprio mezzo o per scovare l’oggetto che si desiderava da tanto tempo o, ancora, di trovare la rivista mancante dalla propria collezione o quant’altro. 

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al numero telefonico 349.2819582.

diemme

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium