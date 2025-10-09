TriAteltica Mondovì ok nel weekend: ottimi risultati a Barcellona, Roma e Peschiera del Garda

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti della TriAteltica Mondovì, sezione dedicata al triathlon dell’ASD Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo, impegnati su più fronti in competizioni nazionali e internazionali.

Domenica 5, sulle lunghe distanze dell’Ironman di Calella – Barcellona, prova “full” con 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e la maratona finale, gli atleti monregalesi si sono distinti con prestazioni di grande solidità;

Cristiano Garelli ha completato la gara in 11h17’, classificandosi 98° nella categoria M50-55, mentre Alessandro De Tommaso ha concluso in 11h49’, 180° nella categoria M45-49. Tra le donne si segnala Chiara Grasso, non al meglio della condizione, ma che ha comunque fermato il cronometro a 11h36’ crono che le è valsa la 17ª piazza nella categoria F35-39 e 85ª assoluta su oltre 300 donne al via.

Un risultato corale di valore per la squadra monregalese, capace di portare a termine con ben 3 atleti, una delle gare più impegnative del calendario internazionale.

In Italia, a Peschiera del Garda sulla distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa), Carlo Cavanna ha chiuso con il tempo di 2h49’, classificandosi 39° nella categoria M1 e 310° assoluto.

Si è gareggiato anche Roma dove è andata in scena la Coppa delle Regioni Master, una gara istituzionale federale in cui il portacolori dell’Atletica Mondovi Alex Bottero (vincitore della Coppa Piemonte in categoria SM35-40), è stato chiamato a difendere i colori regionali. Proprio il Piemonte ha vinto la competizione tra gli Age Group, mentre nei Senior il team composto da Demaria, Bottero, Bertagni e Mondino è giunto 19° in 1h21’29”