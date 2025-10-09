Il 9 ottobre è il Birra & Pizza Day

Il 9 ottobre si celebra Birra & Pizza Day. Lo sapevate? Molto probabilmente no.

Giusto per aggiornarvi, il Beer & Pizza Day è nato nel 2016 da un’idea del designer di siti web, Nick Saulino. Amante delle bionde e delle fette di pizza, Nick ha deciso che l’abbinamento meritava un giorno tutto suo. E così è stato.

Presente già dal V millennio in Mesopotamia la birra è una delle bevande più antiche prodotte dall’uomo. Nel Medioevo veniva addirittura preferita all’acqua per la difficoltà nell’assicurarne la purezza e per i suoi valori nutritivi. Oggi le varietà sono tantissime: si dice che in Belgio siano state realizzate oltre 400 birre differenti. L’origine della parola “birra” potrebbe derivare dall’antico tedesco “bior” o “beor”, che a sua volta deriverebbe dal sassone “bere” cioè orzo, oppure dal latino “biber”, che significa bevanda.

E cosa dire della pizza? Piatto simbolo del made in Italy, è stata persino riconosciuta patrimonio Unesco. Il termine pare derivi dal vocabolo longobardo “bizzo-pizzo”, dal tedesco “bizzen”. Collegato all’inglese “bite”, significa morso. Da morso a boccone, a pezzo di pane, fino a focaccia. La pizza più conosciuta è sicuramente la margherita, a base di pomodoro mozzarella e basilico, realizzata per la Regina Margherita nel 1899. Nonostante la base della pizza sia uguale in tutto il mondo, le sue varianti sono tantissime e il modo di condirla può cambiare da paese a paese.

Vero è che esistono giornate che celebrano singolarmente la pizza e la birra: il 17 gennaio è infatti la Giornata Mondiale della Pizza. Una data simbolica, non a caso ricorre nel giorno di Sant’Antonio Abate, protettore di fornai e pizzaioli. La Giornata Mondiale della Birra, invece, è nata nel 2007 a Santa Cruz (California). Oggi viene festeggiata in 80 nazioni ogni 1° venerdì di agosto.

Tutte “buone” ragioni per cogliere la palla al balzo e celebrare questa giornata con un pullman di amici. Pizza + birra e la serata perfetta è servita!