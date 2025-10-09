Lo stilista cuneese Alviero Martini si sposa (in viola) a 75 anni con William de Souza [VIDEO]

Lo stilista cuneese Alviero Martini, classe 1950, si è sposato.

Lo scorso 5 ottobre, il creatore della famosa linea di accessori e borse "1A Classe" caratterizzata dal motivo di una mappa geografica, si è unito in matrimonio con il suo compagno William De Souza

(Gli sposi con la famiglia di Alviero Matini)

L'unione è stata officiata da Monica Cirinnà, la senatrice che ha dato il nome alla legge sulle unioni civili in Italia. "Vi dichiaro marito e marito" ha detto sposandoli.

(Gli sposi con la sorella di Alviero Martini, Silvia, e la nipote)

La notizia è stata ripresa dai principali giornali italiani. E sono stati migliaia i commenti sul look dei due sposi, insieme dal 2023.

Entrambi indossavano un elegante doppiopetto viola con effetto dégradé verso il bianco. Bianchi anche i pantaloni e viola il papillon e le scarpe.

Questi colori hanno dominato anche gli allestimenti e tutta la cerimonia, alla quale hanno partecipato 180 invitati, tra i quali anche alcuni amici cuneesi,che si è distinta, anche sui social, per una decisa originalità.

(L'amica di Alviero Martini, Marithè Migliorisi del Salon Marithè di Cuneo, con gli sposi)