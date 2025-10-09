Valli, chiuse per lavori le strade per Pian delle Gorre e Pian della Casa da Gias delle Mosche

Fino a venerdì 17 ottobre, dalle 7 alle 19, la strada per il Pian delle Gorre (Chiusa di Pesio) sarà totalmente chiusa a ogni mezzo di trasporto e ai pedoni, compresi sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Il rifugio del Parco, in gestione alla coop. Proteo, è chiuso fino 17 ottobre compreso e poi tornerà ad accogliere ogni fine settimana dal 18 ottobre al 30 novembre. Apertura in altri periodi per il pernottamento su prenotazione.

Per raggiungere il Pian delle Gorre, a piedi o in bicicletta, è percorribile senza limitazioni la pista del Vallone delle Canavere che parte da Madonna d'Ardua.

In Valle Gesso, il Comune di Valdieri ha avviato lavori di manutenzione straordinaria sulla strada del Vallone della Valletta (tratta Gias delle Mosche-Pian della Casa) per l'esecuzione dei quali è stato necessario interrompere la viabilità fino alla conclusione dei lavori. Il passaggio a piedi è consentito.

Il rifugio Remondino che si trova nel vallone della Valletta questo weekend sarà chiuso ma è programmata la riapertura nei due ultimi fine settimana di ottobre. In considerazione della stagione è consigliata sempre la prenotazione. Per informazioni: Rifugio Remondino.

Sempre in Valle Gesso, si segnala il divieto di transito e la chiusura al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia per la posa dei mancorrenti sul ponte nuovo a Terme di Valdieri.

Il divieto vige nelle giornate di venerdì 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18 e lunedì 13 ottore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.

Infine, a partire da lunedì 13 ottobre chiude, la strada "Ex Militare Monesi-Limone" (Alta Via del Sale) nel Comune di Briga Alta (Valle Tanaro), a causa delle previsioni meteorologiche per il periodo autunnale e invernale. L'accesso da Limone resta aperto il sabato e la domenica fino al 19 ottobre. In quota resta aperto sino al 19 ottobre il rifugio Don Barbera.