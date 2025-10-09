Volley maschile Serie B: per il VBC Mondovì esordio stagionale impegnativo sabato a La Spezia

Prende il via sabato il campionato nazionale di serie B con il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone impegnato alle ore 17.30 nella difficilissima trasferta in casa dello Spezia guidato da coach Luigi Parisi.

“L’esordio in campionato contro lo Spezia – afferma coach Vittorio Bertini – si presenta molto impegnativo e ricco di incognite: da una parte la nostra condizione, ottima fino ad una settimana dall’inizio, ma poi l’infortunio a Camperi, il piccolo intervento a cui Bosio ha dovuto sottoporsi, uniti a qualche acciacco ‘endemico’, che ci ha privato di qualche certezza. In queste ultime due settimane ci siamo allenati abbastanza bene e l’ amichevole contro il S. Mauro, pur persa 3-2, ci ha fornito alcune utili indicazioni ed è servita per far ruotare un po’ tutti i giocatori a nostra disposizione. Siamo ancora un po’ altalenanti nel rendimento dei singoli fondamentali ed in particolare dobbiamo migliorare nel muro, difesa e ricostruzione, in cui siamo ancora troppo altalenanti. Sul mercato lo Spezia ha operato molto bene, con l’acquisto di un palleggiatore decisamente bravo come Zanni, di un opposto molto interessante come Buffo, di un centrale pericoloso come Chirila (l’ altro centrale è Moretti), di due schiacciatori molto esperti e validi per la categoria come Chadtchin e soprattutto Aimone Alletti, giocatore con quasi 20 stagioni tra A1 e A2, che “torna a casa” per una nuova fase della sua carriera sportiva, trasformandosi da centrale a schiacciatore. Sicuramente siamo attesi da una gara molto impegnativa e vibrante poiché la compagine spezzina allenata da Parisi è senza dubbio una formazione di alto livello, ma noi dovremo essere bravi a giocare senza timori reverenziali e soprattutto a contenere al massimo gli errori gratuiti”.