A Savigliano mense scolastiche sempre più vicine alla filiera corta

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Coldiretti Cuneo e il Comune di Savigliano per portare sulle tavole delle mense scolastiche prodotti sempre più genuini, locali e sostenibili.

Dopo anni di impegno condiviso a favore dell’educazione alimentare e della valorizzazione delle produzioni del territorio, il progetto si arricchisce oggi con l’introduzione di un nuovo prodotto della filiera corta regionale, la polpa di frutta bio, inserita nei menu destinati ai bambini delle scuole cittadine. Un prodotto senza zuccheri aggiunti e interamente a km zero. Un’iniziativa che arriva proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo vota il nuovo regolamento comunitario che introduce la preferenza per i prodotti di origine locale nelle mense e negli appalti pubblici.

La sinergia tra Coldiretti e il Comune di Savigliano, tramite la società di ristorazione collettiva Markas, è attiva da oltre 12 anni e consente ogni anno la fornitura di circa 30 tonnellate di ortofrutta fresca proveniente dalle aziende agricole locali, garantendo stagionalità, qualità e tracciabilità.

“Questa collaborazione è un modello virtuoso di come il cibo buono, sano e locale possa arrivare direttamente nelle scuole, educando i più piccoli al valore della stagionalità e della filiera corta – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. L’agricoltura cuneese si conferma un partner affidabile delle amministrazioni pubbliche attente alla salute dei cittadini e all’ambiente. Con l’introduzione della polpa di frutta bio, rafforziamo ulteriormente il legame tra i produttori locali e le comunità”.

“Siamo orgogliosi di consolidare ulteriormente una collaborazione che unisce qualità alimentare, attenzione al territorio e sostenibilità – commenta Antonello Portera, Sindaco di Savigliano –. Portare nelle mense scolastiche prodotti locali significa non solo offrire cibo più buono e sicuro, ma anche sostenere concretamente la nostra agricoltura e la nostra economia. Grazie all’ottimo lavoro di Coldiretti Cuneo, Savigliano si conferma un esempio virtuoso di comunità che investe in un futuro più sano e sostenibile per i propri ragazzi”.

L’impegno di Coldiretti Cuneo con amministrazioni comunali e aziende sanitarie, grazie al supporto operativo della cooperativa Agrisviluppo, si traduce in nella fornitura di oltre un milione di chili di prodotti agricoli locali, garantendo filiere trasparenti e sostenibili, nel segno della qualità e della tracciabilità.