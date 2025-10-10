1985-2025: ad Alba si festeggiano 40 anni di gemellaggio con Böblingen

Si festeggia in questi giorni ad Alba il quarantennale di amicizia tra le città gemelle di Alba e di Böblingen (1985-2025).

Il Sindaco Alberto Gatto, l’Assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi, il Comitato di Gemellaggio presieduto da Daniela Viberti e la Famija Albèisa, hanno organizzato l’accoglienza della delegazione tedesca guidata dal Sindaco Stefan Belz, dall’ex Sindaco Alexander Vogelgsang e da una rappresentanza dei Comitato locale di Gemellaggio guidato da Anette Fischer.

Al conclusione dell’inaugurazione a Teatro sociale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, venerdì 10 ottobre, alle ore 18:30, partendo da piazza Vittorio Veneto verso il cortile della Maddalena, si terranno le esibizioni della Banda Musicale Città di Alba e della Stadtkapelle di Böblingen.

Sabato 11 ottobre, alle ore 11, a palazzo comunale, si terrà la cerimonia dei 40 anni di gemellaggio, con gli interventi dei Sindaci attuali e degli ex Sindaci ed i racconti dei protagonisti dei momenti salienti di questi anni di amicizia.

Alle ore 16 le due bande musicali di Alba e Böblingen, i gruppi folcloristici della Giostra delle Cento Torri ed il gruppo Cheerleaders Titans accompagneranno in sfilata le delegazioni di gemellaggio fino a piazza Risorgimento dove si terranno le esibizioni musicali, folcloristiche e sportive dei partecipanti, ad animare il momento conclusivo delle celebrazioni in condivisione con la cittadinanza ed i tanti turisti presenti in città.

Il programma delle celebrazioni prevede anche una cena di gala e la visita al Castello di Grinzane Cavour guidata dal Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, Tomaso Zanoletti.

La delegazione ripartirà per Böblingen domenica in serata, portando a casa una targa a ricordo della ricorrenza che recita: “L’amicizia è il gemellaggio delle anime, un legame profondo che trascende la distanza e il tempo.”