A Roccavione Danilo Bramard parla di “Nutrizione e Benessere”: l'incontro pubblico apre la Sagra del Marrone 2025

Questa sera, venerdì 10 ottobre alle 20.30, nel Salone Consiliare del Comune di Roccavione, si terrà l’incontro pubblico “Nutrizione e Benessere” a cura del dott. Danilo Bramard.



L’appuntamento è dedicato a capire come l’alimentazione incida sulla salute quotidiana e sulla performance sportiva, con indicazioni pratiche per famiglie, studenti, sportivi e chi desidera migliorare il proprio stile di vita. Mangiare bene non è moda, è manutenzione ordinaria del corpo: energia più stabile durante la giornata, migliore qualità del sonno, maggiore concentrazione a scuola e al lavoro, recupero più rapido dopo l’attività fisica e una prevenzione concreta verso molte patologie comuni.



Al termine è previsto spazio per domande dal pubblico.

L’iniziativa inaugura il programma della Sagra del Marrone, che proseguirà per tutto il weekend a Roccavione.

Tra i momenti principali:

Sabato 11 ottobre: polentata organizzata dall’Associazione Nova Rocca e dalla Pro Loco di Robilante nei locali dell’ex bocciofila; a seguire, concerto dei Lou Dalfin.

Domenica 12 ottobre: area espositiva, stand, prodotti del territorio e attività per famiglie e appassionati, oltre a iniziative sportive.

L’incontro di questa sera rappresenta quindi il via ufficiale a un fine settimana che celebra il territorio, le sue eccellenze e la sua comunità.

Dettagli evento

Titolo: Nutrizione e Benessere

Quando: venerdì 10 ottobre, ore 20.30

Dove: Salone Consiliare del Comune di Roccavione

Relatore: dott. Danilo Bramard

Ingresso: incontro aperto alla cittadinanza (si consiglia l’arrivo qualche minuto prima dell’inizio)

Per aggiornamenti sul programma della Sagra del Marrone consultare la pagina Instagram visitroccavione