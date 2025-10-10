Alba: i vincitori della 103ª Rassegna Bovina dedicata alla Razza Piemontese - Sottorazza Albese

Giovedì 9 ottobre si è svolta in piazza Prunotto la 103ª edizione della Rassegna Bovina dedicata alla Razza Piemontese - Sottorazza Albese con 11 allevatori e 32 capi coinvolti. La storica manifestazione quest’anno è stata organizzata con il supporto dell’Ente Fiera di Alba.

Nel Comitato scientifico esperti come il prof. Luca Maria Battaglini dell’Università di Torino, membro del Comitato di Bioetica dell’Ateneo e Segretario dell'Accademia di Agricoltura di Torino, esperto di benessere animale, e Sergio Capaldo, veterinario, docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, responsabile zootecnico di Slow Food, e quest’anno anche i rappresentanti delle tre organizzazioni di categoria degli agricoltori, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura, di Coalvi, il Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, e di Anaborapi, l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese. I bovini sono stati esaminati in base alle diverse categorie dalla Giuria qualificata coordinata da Piero Oberto.

Presenti in piazza, l’Amministrazione con il sindaco Alberto Gatto, l’assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo, l’assessore alle Politiche giovanili Lucia Vignolo, i consiglieri Emanuele Bolla e Mario Marano, il Presidente della Regione Alberto Cirio passato per un saluto, il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia, il direttore dell’Ente Fiera Stefano Mosca, oltre agli studenti della scuola enologica Umberto I e di Apro Accademia Alberghiera, la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa, l’animazione di Radio Alba con Marcello Pasquero. La giornata si è conclusa con il pranzo nel ristorante di Apro Accademia Alberghiera.

Domenica 26 ottobre si continuerà a celebrare la Sottorazza Albese con la manifestazione Ama la Carne, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi e i Macellai Albesi: dalle 10.00 alle 20.00 in piazza Risorgimento andrà in scena un momento di incontro tra macellai e consumatori con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulle caratteristiche uniche di queste eccellenze locali e di valorizzare l’importanza della tracciabilità e l’origine dei marchi di certificazione di qualità.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo «Desideriamo rivolgere i nostri più sinceri complimenti a tutti i vincitori e ai partecipanti della Rassegna Bovina per gli splendidi animali presentati e per il lavoro quotidiano che svolgono con passione e competenza. Grazie al loro impegno, la qualità della carne nostrana continua a rappresentare una delle eccellenze albesi più apprezzate e conosciute nel mondo. Un sentito ringraziamento va all’Ente Fiera per l’impeccabile organizzazione e il successo della manifestazione sotto la loro egida. Un grazie speciale, inoltre, a Banca d’Alba per il costante sostegno e la vicinanza a un’iniziativa che valorizza il territorio, le sue tradizioni e la sua economia agricola».

Tutti i vincitori dell’edizione 2025

Quest’anno si sono voluti celebrare i giovani allevatori consegnando 2 premi speciali, offerti dall’Aca, ai due allevatori più giovani: Nicole Migliore, 16 anni, e Mattia Silvestro, 20 anni.

CATEGORIA PIEMONTESI

Vitelloni Della Coscia Interi

1° Classificato Cascina Noce

2° Classificato F.lli Canale

3° Classificato Chiola Pierluigi

4° Classificato F.lli Canale

5° Classificato La Fasenda

Vitelle Della Coscia

1° Classificato Gallesio Enzo

2° Classificato La Fasenda

3° Classificato Il Boschetto

4° Classificato Gallesio Enzo

5° Classificato F.lli Canale

6° Classificato La Fasenda

7° Classificato Cascina Noce

8° Classificato F.lli Canale

9° Classificato Cascina Noce

10° Classificato Az. Agr. Le Croci di Ceppa

Vitelli Castrati

1° Classificato Migliore Andrea

2° Classificato Cascina Noce

3° Classificato Az. Agr. Le Croci di Ceppa

Manzi Da 2 A 6 Denti

1° Classificato La Fasenda

Manzi Da 2 A 6 Denti

1° Classificato Il Boschetto

2° Classificato Il Boschetto

Vacca Grassa Da Macello

1° Classificato Il Boschetto

2° Classificato Fattoria Ponchietta

3° Classificato F.lli Canale

Bue Grasso Oltre I 6 Denti

1° Classificato Migliore Andrea

2° Classificato Il Boschetto

3° Classificato Il Boschetto

CATEGORIA METICCI

Vitelloni Interi

1° Classificato Cascina Noce

2° Classificato Fattoria Ponchietta

Vitelle Meticce

1° Classificato Az. Agr. Rocca F.lli

2° Classificato Cascina Noce