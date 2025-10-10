Alla “Notte degli Oscar Confcommercio” il miglior cast è quello dell’ Associazione Commercianti Albesi

Miglior Cast per il cortometraggio “Un’ottima vendemmia”. È il premio che l’Associazione Commercianti Albesi porta a casa dal concorso “La Notte degli Oscar Confcommercio Film Festival”, l’evento inserito – in occasione dell’80º anniversario della Confederazione - nel contesto della Conferenza di Sistema 2025 svoltasi dal 2 al 4 ottobre a Villasimius in Sardegna.

La manifestazione è un contest nazionale: in competizione 35 Ascom che da tutta Italia hanno scelto di partecipare a uno specifico corso di formazione incentrato sulla capacità di fare squadra. La sfida era realizzare un cortometraggio – con il supporto dei formatori di Fabbrica di Lampadine ed in particolare di Giampaolo Rossi, Lisa Coronini e del regista Matteo Bonanni – che esprimesse i valori fondanti di Confcommercio in occasione di una ricorrenza così importante. Un modo creativo per riaffermare il senso dell’operato quotidiano al servizio delle imprese, l’entusiasmo per la creatività e il dinamismo delle organizzazioni.

Nell’arco di una giornata, in settembre, un gruppo di lavoro interno – convertitosi in troupe cinematografica e cast – ha ideato il soggetto, steso la sceneggiatura, assegnato le parti e girato le scene presso l’azienda vitivinicola Viticoltori Rodello. Al lavoro dietro e davanti alla cinepresa: il presidente Giuliano Viglione, il direttore Fabrizio Pace, il vice direttore Silvia Anselmo e i collaboratori Federica Accornero, Edoardo Accossato, Martina Casetta, Rachele Crosetti, Daniela Ferrero, Elena Giachino, Lisa Manno, Katia Robaldo, Sergio Quintavalle.

Il breve film ha messo in evidenza i valori della collaborazione, lo scambio intergenerazionale, l’autenticità dei legami interpersonali, le profonde radici rurali del nostro territorio che sostengono le imprese di ogni categoria e nutrono il senso di appartenenza e di comunità locale.

A decretare i vincitori delle varie categorie una prestigiosa Giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta dagli attori Alessandro Borghi, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio e dal critico cinematografico Gianni Canova.

Il premio – la riproduzione di un “ciak” – è stato consegnato al direttore Fabrizio Pace, al vice direttore Silvia Anselmo, a Edoardo Accossato e Elena Giachino (rispettivamente responsabili dello Sviluppo associativo ACA e della Segreteria generale) dai vice presidenti nazionali di Confcommercio, Patrizia Di Dio e Manfred Pinzger e dal critico Gianni Canova, in presenza della conduttrice, la giornalista Mediaset Paola Cambiaghi.

«È stato emozionante vincere come miglior cast – afferma il direttore Fabrizio Pace - : un riconoscimento che riafferma anche in questa occasione l’essenza dell’ACA, una grande squadra, al lavoro ogni giorno al servizio delle imprese e del territorio».

La crescita individuale e come gruppo, per migliorare la qualità delle relazioni personali interne ed esterne all’organizzazione, si accompagna alla formazione per qualificare i servizi offerti alle imprese associate e da anni è al centro delle possibilità formative che ACA riserva ai propri collaboratori.