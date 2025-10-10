 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 ottobre 2025, 17:40

Grande risposta al Salone dell’Orientamento scolastico di Saluzzo

Importante affluenza già dalle prime ore di oggi pomeriggio. Nasce per far conoscere l’offerta formativa del territorio ai ragazzi della terza media. E' aperto anche domani, sabato 11 ottobre, a Il Quartiere. Presenti tutti gli istituti del Saluzzese e la formazione professionale

Saluzzo, ingresso al Salone dell'Orientamento scolastico 2025

Saluzzo, ingresso al Salone dell'Orientamento scolastico 2025

Una bella apertura, con tanti ragazzi fin dai primi minuti dell'inaugurazione a "Il Quartiere" ( in piazza Montebello) del 9° Salone dell’Orientamento scolastico, organizzato per far conoscere l’offerta formativa del territorio, ai ragzzi che frequentano la terza media.

Ritenuta azzeccata l’anticipazione di mese del Salone, rispetto alle edizioni novembrine degli anni precedenti.  

La due giorni si svolge da oggi venerdì 10 ottobre fino alle  18,30,  a domani sabato 11 ottobre, tutto il giorno dalla 9 alle 12, 45 e dalle 14 alle 18.

Doppia possibilità di visita anche per il Salone 2025 : sia in presenza che sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso l' unica diretta del venerdì pomeriggio

Tra le novità,  la collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, grazie al progetto Team Up (con il sostegno della Compagnia San Paolo e di Fondazione CrC) specifico per persone con background migratorio. 

Al salone sono presenti  mediatori culturali di lingua araba, cinese e albanese, per aiutare le famiglie nella conoscenza dei percorsi proposti, anche grazie a materiali informativi in diverse lingue, per arrivare ad  un pubblico più allargato.

 Altra presenza informativa,  riguarda il tema della  mobilità scolastica con la presenza degli stand di Bus Company e Arenaways (società ferroviaria che gestisce la linea Cuneo Saluzzo Savigliano) per conoscere orari e opportunità di muoversi nel periodo scolastico. 

Il Salone si propone come una due giorni di incontri, stand, momenti di riflessione che vedranno protagonisti centinaia di giovani e le loro famiglie, insieme ai professori degli istituti del territorio.

L'iniziativa è coordinata dal Sistema Regionale Obiettivo Orientamento Piemonte, che con lo stand all’ingresso,  fornisce informazioni e supporto in merito alla scelta del percorso di studio.

Nell’area dedicata le scuole si presenteranno con il seguente orario

Venerdì 10 ore 14.15 - 18.30 

 ORE 15.00 Liceo Soleri Bertoni 

ORE 15.30 Istituto Denina Pellico Rivoira 

ORE 16.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria 

ORE 16.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge 

ORE 17.00 AFP/CNOS - FAP 

ORE 17.30 Liceo G.B. Bodoni 

 Sabato 11 ore 9 - 12.45 e 14.00 - 18.00 

 ORE 9.45 e 14.30 Liceo Soleri Bertoni 

ORE 10.15 e 16.00 Istituto Denina Pellico Rivoira 

ORE 10.45 e 17e00 AFP/CNOS - FAP 

ORE 11.15 e 16.30 Liceo G.B. Bodoni 

ORE 11.45 - 15.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge 

ORE 12.15 e 15.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

Saluzzo, Salone dell'Orientamento Scolastico 2025

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium