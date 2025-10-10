Grande risposta al Salone dell’Orientamento scolastico di Saluzzo

Una bella apertura, con tanti ragazzi fin dai primi minuti dell'inaugurazione a "Il Quartiere" ( in piazza Montebello) del 9° Salone dell’Orientamento scolastico, organizzato per far conoscere l’offerta formativa del territorio, ai ragzzi che frequentano la terza media.
Ritenuta azzeccata l’anticipazione di mese del Salone, rispetto alle edizioni novembrine degli anni precedenti.
La due giorni si svolge da oggi venerdì 10 ottobre fino alle 18,30, a domani sabato 11 ottobre, tutto il giorno dalla 9 alle 12, 45 e dalle 14 alle 18.
Doppia possibilità di visita anche per il Salone 2025 : sia in presenza che sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso l' unica diretta del venerdì pomeriggio.
Tra le novità, la collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, grazie al progetto Team Up (con il sostegno della Compagnia San Paolo e di Fondazione CrC) specifico per persone con background migratorio.
Al salone sono presenti mediatori culturali di lingua araba, cinese e albanese, per aiutare le famiglie nella conoscenza dei percorsi proposti, anche grazie a materiali informativi in diverse lingue, per arrivare ad un pubblico più allargato.
Altra presenza informativa, riguarda il tema della mobilità scolastica con la presenza degli stand di Bus Company e Arenaways (società ferroviaria che gestisce la linea Cuneo Saluzzo Savigliano) per conoscere orari e opportunità di muoversi nel periodo scolastico.
Il Salone si propone come una due giorni di incontri, stand, momenti di riflessione che vedranno protagonisti centinaia di giovani e le loro famiglie, insieme ai professori degli istituti del territorio.
L'iniziativa è coordinata dal Sistema Regionale Obiettivo Orientamento Piemonte, che con lo stand all’ingresso, fornisce informazioni e supporto in merito alla scelta del percorso di studio.
Nell’area dedicata le scuole si presenteranno con il seguente orario
Venerdì 10 ore 14.15 - 18.30
ORE 15.00 Liceo Soleri Bertoni
ORE 15.30 Istituto Denina Pellico Rivoira
ORE 16.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria
ORE 16.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge
ORE 17.00 AFP/CNOS - FAP
ORE 17.30 Liceo G.B. Bodoni
Sabato 11 ore 9 - 12.45 e 14.00 - 18.00
ORE 9.45 e 14.30 Liceo Soleri Bertoni
ORE 10.15 e 16.00 Istituto Denina Pellico Rivoira
ORE 10.45 e 17e00 AFP/CNOS - FAP
ORE 11.15 e 16.30 Liceo G.B. Bodoni
ORE 11.45 - 15.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge
ORE 12.15 e 15.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria