"Grazie al personale del reparto Chirurgia Generale e Oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo"

﻿Salve direttore,



con la presente vorrei porgere tramite la vostra testata giornalistica i miei più sentiti ringraziamenti al personale medico e paramedico del reparto Chirurgia Generale e Oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, diretto dal professor Dario Ribero.



Sono stato ricoverato presso il nosocomio per un’operazione di emicolectomia robotica in data 1 ottobre 2025, operazione che ha richiesto parecchie ore di intervento, supportato sempre egregiamente dai medici e dal personale sanitario presente in sala e anche nei giorni seguenti nel periodo di degenza ho trovato un ambiente familiare e accogliente facendomi sentire come a casa.

Tengo a ringraziare particolarmente i medici Dr. Brunetti-Donati -Fleres e tutto lo staff del Dott. Ribero, il personale Oss e infermieristico che svolge un lavoro duro e mai abbastanza ricompensato.



Un reparto di eccellenza di cui andare fieri



Claudio Baruzzo