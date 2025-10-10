 / Attualità

Attualità | 10 ottobre 2025, 08:36

"Grazie al personale del reparto Chirurgia Generale e Oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo"

Riceviamo e pubblichiamo

﻿Salve direttore,


con la presente vorrei porgere tramite la vostra testata giornalistica i miei più sentiti ringraziamenti al personale medico e paramedico del reparto Chirurgia Generale e Oncologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, diretto dal professor Dario Ribero.


Sono stato ricoverato presso il nosocomio per un’operazione di emicolectomia robotica  in data 1 ottobre 2025, operazione che ha richiesto parecchie ore di intervento, supportato sempre egregiamente dai medici e dal personale sanitario presente in sala e anche nei giorni seguenti nel periodo di degenza ho trovato un ambiente familiare e accogliente facendomi sentire come a casa.

Tengo a ringraziare particolarmente  i medici Dr. Brunetti-Donati -Fleres e tutto lo staff del Dott. Ribero, il personale Oss e infermieristico che svolge un lavoro duro e mai abbastanza ricompensato.


Un reparto di eccellenza di cui andare fieri


Claudio  Baruzzo

al direttore

