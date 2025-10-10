I distaccamenti dei Vigili del Fuoco si illuminano di verde per la Giornata Mondiale della sindrome Pans-Pandas

Una luce verde per sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare la consapevolezza sulla sindrome di Pandas-Pans, malattia neurologica e psichiatrica rara che insorge in età pediatrica.

Ieri, giovedì 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale sulla sensibilizzazione in merito alla sindrome, lanciata per la prima volta nel 2009, il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge ha proposto di illuminare di verde gli edifici ed i monumenti più significativi delle città italiane.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha deciso di patrocinare l’iniziativa e in Granda sono state illuminate di verde le sedi dei distaccamenti permanenti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.