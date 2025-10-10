I medici Palmieri e Ascioti a disposizione dei pazienti per la campagna vaccinale antinfluenzale a Bene Vagienna

Con ottobre inizia la campagna vaccinale antinfluenzale a Bene Vagienna. Per il servizio saranno disponibili i dottori Giovanni Palmieri ed Eugenio Ascioti. Per il primo, appuntamento per giovedì 15 ottobre, dalle 8.30 alle 12 presso lo studio di via Ospedale, 5, senza prenotazione. Il medico di medicina generale “invita tutti i pazienti a partecipare alla campagna vaccinale per proteggere la propria salute e quella dei propri cari. La vaccinazione antinfluenzale è un atto di prevenzione importante per ridurre il rischio di contrarre l'influenza e le sue complicanze”.

Il dottor Ascioti informa invece suoi pazienti che la sua prima seduta vaccinale inizierà sabato 25 ottobre. “Per prenotare una vaccinazione, si prega di chiamare lo studio medico. Siamo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e fornire ulteriori chiarimenti per eventuali vaccinazioni a domicilio”: specifica ancora Ascioti.