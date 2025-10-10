Il cordone del saio di San Francesco d’Assisi fa tappa a Bra con la “Peregrinatio”

La città di Bra ospita la “Peregrinatio della reliquia di san Francesco d’Assisi”, un evento di significativa rilevanza per l’intera comunità. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della preparazione all’VIII Centenario del Transito del Santo.

Spiegano le Sorelle Clarisse: «La reliquia del cordone di san Francesco, conservata ad Assisi, è un frammento della corda che il Santo usava per cingere la vita del suo saio, un simbolo della sua regola di povertà e castità, dei voti di obbedienza e della sua conformità a Cristo. Si tratta di una reliquia di primaria importanza che in questi mesi viene esposta e portata in “peregrinatio” in vari luoghi cappuccini di Liguria, Lombardia e Piemonte».

È proprio grazie alla figura del Santo di Assisi e al forte legame con la sua spiritualità che i Frati Cappuccini e le Sorelle Clarisse di Bra celebrano in collaborazione tra loro questo importante momento, invitando tutta la popolazione.

Il programma della Peregrinatio consentirà ai fedeli di invocare l’intercessione di san Francesco d’Assisi, partecipando con devozione all’appuntamento di mercoledì 22 ottobre nella chiesa delle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3), che prevede alle ore 17 l’accoglienza e la preghiera davanti alla reliquia del cingolo e alle ore 18 la Santa Messa. Giovedì 23 ottobre la reliquia sarà esposta anche dai Frati cappuccini nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre).

L’appuntamento si configura come un’opportunità unica per approfondire il messaggio francescano di pace, fraternità e custodia del creato, valori che il Poverello di Assisi ha insegnato al mondo con la sua vita e il suo esempio.