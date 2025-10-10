Tre ciclisti di Paesana all’Eroica di Gaiole in Chianti

Tre ciclisti di Paesana: Fabrizio Anselmo, Mario Eschine ed Enrico Gnola, hanno preso parte all’edizione 2025 dell’Eroica, la celebre manifestazione ciclistica non competitiva che si svolge a Gaiole in Chianti, nel cuore della Toscana.

L’evento, riconosciuto come una delle “classiche” più affascinanti del panorama cicloturistico internazionale, richiama ogni anno partecipanti da tutti i continenti, accomunati dalla passione per il ciclismo d’altri tempi.

I tre paesanesi hanno affrontato con entusiasmo i tratti di strada bianca e le salite impegnative del Chianti, immersi in un paesaggio unico e in un’atmosfera che rievoca il fascino del ciclismo eroico.

In sella a biciclette d’epoca e con abbigliamento vintage, hanno condiviso l’esperienza con migliaia di altri appassionati, vivendo una giornata di sport, amicizia e tradizione.

Per Anselmo, Eschine e Gnola, un’avventura indimenticabile che celebra i valori autentici della fatica, della bellezza e della passione per la bicicletta.

Enrico Gnola, in particolare, è anche consigliere del direttivo dell’associazione “Bici da Montagna” di Paesana, punto di riferimento per gli appassionati locali delle due ruote.

Lo stesso trio, lo scorso anno, aveva compiuto con successo la Via Francigena, pedalando dall’inizio del percorso — probabilmente dalla Valle d’Aosta — fino a Roma, portando a termine un’impresa di grande resistenza e determinazione.

L’edizione 2025 dell’Eroica ha registrato 9.000 partecipanti provenienti da 51 nazioni: dagli Stati Uniti all’Australia, dal Giappone ai Paesi nordici, con una forte presenza di ciclisti europei. Una “classica delle cicloturistiche” che unisce sport, cultura e convivialità, nel segno della tradizione.

Come da regolamento, tutti i partecipanti devono presentarsi con divise e biciclette d’epoca, rendendo l’evento un vero e proprio tuffo nel passato.

Ogni percorso rappresenta una sfida personale, e l’obiettivo più importante è portarlo a termine, più ancora che competere.

Il meteo ha regalato una giornata fredda alle prime ore del mattino, con -1 grado alle 4,30 e una leggera brina sui campi, poi il sole ha accompagnato i ciclisti per l’intera giornata.

Indimenticabili anche i ristori sul percorso, ricchissimi e tipicamente toscani, dove non sono mancati ribollita, zuppa di ceci, torte assortite e, naturalmente, calici di Chianti e Brunello di Montalcino.

Un’esperienza che unisce fatica, amicizia e gusto, nel segno della passione più autentica per la bicicletta.