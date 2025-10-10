 / Attualità

Attualità | 10 ottobre 2025, 20:15

Tre scosse di terremoto in pochi minuti in territorio di Demonte

Magnitudo locale di 2.7 e 2.8 per i fenomeni registrati alle 19.22 e 19.23 di questa sera

La localizzazione di una delle scosse

Tre scosse telluriche si sono verificate nel giro di pochi minuti nel territorio di Demonte.

La prima, a 4 chilometri Sud dall’abitato del paese, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 19.22 con una magnitudo locale di 2.7 e una profondità di 17 km.

Magnitudo locale di 2.8 per la seconda scossa, un minuto più tardi, a 5 km Sud Est dall’abitato e una profondità di 11 km.

Pari a 0.9 la magnitudo dell’ultimo fenomeno registrato dai sismografi mentre scriviamo, a 6 km Sud di Demonte con una profondità nuovamente pari a 17 km.

Redazione

