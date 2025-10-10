 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 ottobre 2025, 08:54

Villanova Mondovì: al via la terza annualità del progetto “Spazio ai Giovani”

Aula studio e tante attività, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, a partire dal 16 ottobre

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Sul territorio di Villanova Mondovì prende il via, il 16 ottobre, la terza annualità del progetto “Spazio ai Giovani”, un’iniziativa pensata per e con i giovani, promossa dal Comune di Villanova Mondovì con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione con il C.S.S.M., l’Istituto Comprensivo di locale, l’Unione Montana, i Comuni di Roccaforte, Frabosa Soprana e Sottana, Pianfei e Monastero Vasco, con l’Associazione “Gli Spigolatori” e la gestione della Cooperativa Caracol.

“Spazio ai Giovani” si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (fascia d’età 11-14 anni) e si propone come un luogo di aggregazione, socializzazione e partecipazione attiva, dove i giovani possono incontrarsi, studiare insieme e partecipare a momenti di svago e crescita personale.

"Negli anni - commenta l'assessore all'istruzione e alle politiche sociali, Chiara Maria Bongiovanni - , il progetto ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare la rete territoriale e consolidare la collaborazione tra enti, scuole e realtà associative, con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le nuove generazioni dando loro un luogo di aggregazione e socializzazione".

Le attività, in collaborazione con l'oratorio, si articolano in due principali azioni, in continuità con le edizioni precedenti e in collaborazione con l’oratorio di Villanova Mondovì:

Aula studio – tutti i giovedì dalle 13.45 alle 16.45, presso la sala della Biblioteca Comunale di Villanova Mondovì. Un appuntamento fisso per studiare insieme in un ambiente accogliente e stimolante (pranzo al sacco consigliato!).

Tempo libero – venerdì 28 novembre 2025, dalle 19.30 alle 22.30, un’occasione di incontro e divertimento pensata per i ragazzi.

A breve sarà disponibile la programmazione dettagliata delle attività.
Per informazioni è possibile contattare Cristina al 379 1766048.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium