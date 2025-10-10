Alba, momenti di tensione tra Polizia e gruppo di manifestanti per la Palestina [VIDEO]

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 ottobre, nelle vie del centro storico albese.

Qui un gruppo di una quindicina di manifestanti per la Palestina (alle 18 era stata convocata una mobilitazione con ritrovo in Zona H) ha cercato di avvicinarsi al Teatro Sociale, dove era in corso la cerimonia di inaugurazione della 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e dove era annunciata la presenza del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo (per sopravvenuti impegni l'esponente del Governo Meloni non ha in realtà presenziato alla cerimonia, cui ha inviato un videomessaggio di saluto).

Al gruppo è stato impedito l’accesso a via Maestra, dove era previsto che dovesse transitare il corteo di autorità e sindaci diretti al cortile della Maddalena per il taglio del nastro del Mercato Mondiale del Tartufo.

Il gruppo avrebbe insistito per superare il blocco imposto da uno schieramento di una mezza dozzina di poliziotti in assetto antisommossa, che per respingerli ha messo in atto una carica di alleggerimento durata alcuni secondi.

Il gruppo sarebbe poi stato convinto a proseguire la propria protesta in piazza Michele Ferrero.

Un video che ritrae il momento dello scontro è stato pubblicato sui propri canali social dal collettivo albese Mononoke.