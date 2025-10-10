 / Cronaca

Cronaca | 10 ottobre 2025, 14:50

Cherasco, auto finisce in un canale: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 ottobre, lungo la strada tra Roreto e Marene, all’altezza delle Serre

Il recupero dell'auto incidentata

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 ottobre, intorno alle ore 14, lungo la strada che da Roreto porta a Marene, nei pressi della località Le Serre. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un canale adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo e a mettere in sicurezza il veicolo. Il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118, giunto con un’ambulanza.

La squadra dei Vigili del Fuoco è tuttora impegnata nelle operazioni di recupero del mezzo e nella bonifica dell’area per garantire la completa sicurezza del tratto stradale.

