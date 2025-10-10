Imprenditore albese travolse ciclista a San Rocco di Bernezzo: in tribunale è scontro tra periti

Lesioni stradali gravi. È questa l’ipotesi di reato sulla quale il Tribunale Penale di Cuneo procede in merito a un incidente stradale verificatosi il 28 agosto 2024 a San Rocco di Bernezzo.

Parte lesa nel procedimento è un uomo residente in paese, che in quella giornata venne investito mentre in sella a una bicicletta Bianchi modello Spillo stava percorrendo il tratto della Strada Provinciale 41 che nel passaggio all’interno di quell’abitato assume la denominazione di via Divisione Cuneense.

Giunto all’altezza dell’incrocio con via Don Astre, in direzione San Defendente, l’uomo, classe 1954, venne travolto da un Land Rover di proprietà di un imprenditore albese classe 1962, che era alla guida e che risulta ora indagato, difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio.

In seguito all’incidente il ciclista cadde rovinosamente a terra. Soccorso venne trasportato in gravi condizioni al Dea dell’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

Quasi tre mesi dopo al sinistro, il 21 novembre 2024, persistendo l’uomo nello stato di incoscienza in cui era precipitato dopo l’incidente, il giudice tutelare presso il tribunale di Cuneo nominava in sua rappresentanza un amministratore di sostegno, mentre nel procedimento aperto in tribunale l’uomo è rappresentato dall’avvocato Leonardo Roveri.

Per verificare la dinamica dell’incidente il pubblico ministero Francesco Lucadello ha disposto una perizia cinematica affidata all’ingegner Paolo Occelli di Cuneo. Per lo stesso accertamento la difesa ha nominato quale proprio consulente l’ingegner Luciano Petrillo di Torino, mentre la parte lesa si è affidata al dottor Roberto Bergantin di Torino.

Si profila uno scontro tra periti visto che il consulente della difesa sostiene ha sottolineato la presenza, nel punto teatro dello scontro, di un segnale di precedenza che il ciclista non avrebbe a suo giudizio rispettato. Quello di parte civile ha invece sottolineato il mancato rispetto, da parte dell’auto, del limite di 30 km/h presente nel medesimo tratto.