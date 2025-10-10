Arriva la festa d'autunno dei produttori in Clavesana

Si parte sabato 18 ottobre quando alle ore 20.30 presso i locali della cantina sarà proiettato il film Onde di terra: una pellicola che celebra le Langhe autentiche con un viaggio che saprà emozionare e colpire nel profondo. L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 19 ottobre dalle ore 15.00 sarà possibile degustare le caldarroste dell’Azienda Agricola Marco Bozzolo, facente parte della Comunità Slow Food dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri.

A accompagnare le caldarroste una selezione di vini dei Produttori in Clavesana che per tutto il pomeriggio potranno essere degustati nel Punto Vendita della Cantina. Porte aperte anche nei locali della cantina che saranno visitabili.

“Questa manifestazione – spiega il Presidente Bracco – arriva al termine della vendemmia 2025 che ha visto una qualità di prodotto davvero eccellente grazie al continuo lavoro e attenzione dei nostri soci in vigneto durante l’anno.”

Per tutto il pomeriggio non mancherà anche l’intrattenimento per i più piccoli che potranno coinvolgersi in diverse attività e giochi.

PER INFORMAZIONI 0173 790451 | info@inclavesana.it | NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

PRODUTTORI IN CLAVESANA

I Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 150 soci che coltivano 300 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

150 soci attuali

300 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1 milione di bottiglie prodotte annualmente

6 milioni di euro il fatturato 2024

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera





