Comfort e scelte estetiche: le tendenze delle sedute da casa e giardino

Le sedie sono elementi indispensabili, sia nelle stanze che in giardino. Il mercato, fortunatamente, offre un'ampia gamma di opzioni per donare armonia gli spazi.

Decidere quali sedie acquistare per casa o giardino è tutt'altro che semplice dati i numerosi fattori da valutare. Il mercato è in continuo fermento, con produttori impegnati a selezionare materiali innovativi e non solo. L'obiettivo? Creare ambienti accoglienti in base alle ultime tendenze.

Puntare ad un acquisto mirato

Prima di procedere all'acquisto di sedie per la cucina, il soggiorno, la zona notte o gli spazi esterni occorrerebbe considerare come non tutte le opzioni sono capaci di adattarsi a qualunque ambiente. Alcune si propongono meglio per la sala da pranzo, altre per il salotto. A entrare in gioco è anche il tavolo a cui abbinarle; un modello di un certo pregio meritevole di essere posto in risalto richiederebbe sedie caratterizzate da un design sobrio. Al contrario, un tavolo che non spicchi per il suo design, trarrebbe agio da delle sedie originali che attirino l'attenzione. Le molteplici soluzioni da scoprire su idm evidenziano come il comparto sedute sia variegato e ricco di stimoli. Il mercato offre modelli con (o senza) braccioli, a 4 gambe o con la cosiddetta struttura a slitta.

Nuove idee per gli spazi verdi

Che si disponga di un bel giardino, di una terrazza urbana o di un balcone sufficientemente spazioso, a renderli più accoglienti sono tavoli e sedie da esterno. La priorità, in tale ambito, è optare per complementi contraddistinti da tonalità in grado di integrarsi con lo scenario in modo armonioso, fondendosi con il paesaggio che li circonda. Dovendo rimanere all'aperto è fondamentale optare per materiali durevoli, meglio ancora se rispettosi dell'ambiente. Il legno è impiegato dai produttori per dar vita a modelli di sedie più innovativi e moderni. Chi ama lo stile country ha nel legno massiccio l'opzione perfetta complementi da giardino dal carattere al tempo stesso rustico e autentico. Le persone che desiderano trasformare un angolo di giardino o la terrazza in un "rifugio" romantico hanno nelle sedie in ferro battuto, magari abbinate a tavoli in mosaico per richiamare atmosfere bohemien , una soluzione perfetta.

Dal soggiorno alla cucina: quali sedie scegliere?

Incentrando l'attenzione sugli ambienti interni, riscontrano grande successo le sedie con motivi in tessuto multicolore, accompagnate da gambe effetto legno. Una combinazione versatile che si presta a essere utilizzata per la sala da pranzo completando al meglio un tavolo da cucina, il soggiorno e la zona notte, non sfigurando neppure nelle cucine open space. Le sedie patchwork conferiscono alle varie stanze un originale tocco di colore. Non deve stupire che tale tessuto variopinto compaia oggi sulle sedie in stile scandinavo, sposandosi con le linee pulite e minimaliste di queste ultime.

I colori più in voga

Continuando a parlare di colori nell'ultimo biennio quelli accesi, a iniziare da azzurro e arancione, hanno trovato sempre più estimatori. Non è un caso, dato che si abbinano ottimamente ad arredamenti moderni e industrial. Detto ciò, occorre ricordare come i colori neutri siano preferibili nelle sedute eleganti. Se l'idea è arredare in stile vintage, infine, sono antrace e marrone le cromie di riferimento.

Nell'arredare la casa o il giardino, è necessario valutare le opzioni disponibili tenendo conto di funzionalità, comfort ed estetica. Le scelte dovrebbero riflettere appieno lo stile di chi vive ogni giorno quegli spazi e le esigenze dettate dallo stile d'arredo e dallo spazio disponibile. Le sedie si sono evolute sia come materiali che nei colori, e accanto alle sedute tradizionali sono comparse opzioni più moderne ed estremamente versatili.











