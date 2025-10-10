Ad Aisone nasce “Una yurta di comunità”: via ai primi appuntamenti dell’autunno 2025

Ad Aisone nasce “Una yurta di comunità”, un progetto che valorizza la yurta del Campo base di Montagna Terapia e apre le sue porte — e i suoi dintorni — a bambini, famiglie e adulti, con attività che uniscono natura, cultura e relazioni.

Il progetto, che ha per capofila il Comune di Aisone e come partner la Pro Loco e l’Unione Montana Valle Stura e che ha ricevuto un finanziamento dal Bando Primavera 2025 promosso dalla Fondazione CRC, debutta con un evento in programma sabato 18 ottobre dalle 14.30: “Dalla yurta a “li Èrc” - andata e ritorno”, una passeggiata, condotta dalla guida ambientale escursionistica Luca Franco, che dalla yurta in località Pilun, nei pressi del centro fondo di Aisone, condurrà i partecipanti, alla Morra, dove ci sono i resti dell’acquedotto di Aisone del 1800: “li Èrc” in lingua d’òc, tra racconti, aneddoti e curiosità toponomastiche.

A seguire le narrazioni di Caterina Ramonda, conteuse, passeuse di poesia, traduttrice, che “ama in particolare raccontare storie che fanno parte delle tradizioni alpine, in francese, italiano e occitano”.

E poi ci sarà la merenda a cura della Pro Loco di Aisone.

Le attività sono gratuite, ma è necessario prenotarsi: via whatsapp 348 978 8524 o via mail lucaoc92@gmail.com.

Il programma autunnale proseguirà nel mese di novembre: venerdì 7/11 proiezione del documentario di Eloise Barbieri “Sui miei passi. Viaggio nell’altro Afghanistan”, un racconto intimo e potente della vita dei nomadi kirghizi del Pamir, sabato 22/11 ,“Lindal in concerto”, ritmi e suoni della musica occitana e suggestioni elettroniche con Chiara Cesano (violino) e Roberto Avena (fisarmonica).

Entrambi gli eventi saranno alle 21 nella Crusà (Ex Confraternita di Santa Croce).

Ingresso libero a gratuito sino ad esaurimento posti.