Eventi | 10 ottobre 2025, 17:25

La collezione geologica più antica del Piemonte in mostra a Bernezzo

Il geologo Vittorio Pane presenta “La Collezione Allioni” e il libro Labor Mirabilis nell’ambito della rete museale Maraman, con visita gratuita all’esposizione dei fossili

Prosegue nell’autunno la serie di eventi della rete Maraman, che unisce 32 strutture museali ed espositive delle Valli Maira, Grana e Stura, coordinati da Espaci Occitan e sostenuti dalla Regione Piemonte. 

Venerdì 24 ottobre alle ore 18 l’Esposizione dei Fossili di Bernezzo vedrà protagonista Vittorio Pane, geologo e curatore del Museo Geologico Sperimentale del C.A.I. Sezione di Giaveno, con un intervento su “La Collezione Allioni”, la più antica collezione geologica piemontese, proveniente dal museo personale del naturalista e medico del ‘700, Carlo Ludovico Allioni. 

La collezione è attualmente custodita presso il Museo Geologico Sperimentale del C.A.I. Sezione di Giaveno. La conferenza sarà occasione inoltre per la presentazione del libro “Labor Mirabilis”, traduzione dal latino del primo trattato di paleontologia piemontese, pubblicato da Allioni e tradotto dagli studenti del liceo scientifico Pascal di Giaveno. 

Possibilità di visitare l’Esposizione di fossili dalle ore 17, in Frazione San Rocco, Via Divisione Cuneense 65 a Bernezzo (CN); ingresso libero e gratuito. Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.

