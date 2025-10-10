Neviglie, Rachele Ferraro per il gran finale del Festival “Paesaggi e oltre”

Si avvicina il momento tanto atteso della chiusura della 24° edizione di "Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO", festival che ha avuto luogo tra il 28 luglio e 18 agosto 2025, promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con la consolidata direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi, di Massimo Barbero con Agnese Falcarin, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi.

Prove e narrazioni d'artista per tutti i pubblici, creazioni apposite per i luoghi ospitanti, con sette spettacoli nel paesaggio, con più repliche che hanno attirato circa 1000 spettatori. Numeri anche questa estate eccellenti di affluenza.

La serata conclusiva avrà luogo sabato 18 ottobre alle ore 16.30 presso The Traveler, l'insolita opera sul pianoro di Neviglie. Realizzata dall'artista Jean-Marie Appriou, si caratterizza come una nave con una grande vela e una polena che richiama una testa animale, ispirata allo stemma cittadino.

In questa occasione speciale, il pubblico potrà assistere all’anteprima del nuovo spettacolo Breath della giovane e talentuosa attrice, regista e performer Rachele Ferraro. Questo evento si distingue non solo per la sua originalità, ma anche per la sua location unica, affacciata sul mare di colline sottostanti, evocando una sensazione di partenza verso nuove avventure artistiche e culturali.

L'artista descrive il suo spettacolo performance come un viaggio profondo nella ricerca della libertà espressiva, unendo teatro, circo contemporaneo e danza. “Breath è la voglia di VIVERE, non di sopravvivere... È l’urgenza di libertà troppo spesso repressa,” afferma Ferraro, promettendo una performance che toccherà le corde emotive e offrirà riflessioni sul significato di libertà e creatività.

Il momento culminante della serata sarà accompagnato dai saluti degli amministratori locali e degli organizzatori, seguiti dalla premiazione degli spettatori più assidui, che hanno percorso le varie tappe del festival con il loro passaporto paesaggieoltre.

Il Sindaco di Neviglie, Corrado Benotto, sottolinea l'importanza di questo evento: "L’evento rappresenta per Neviglie un importante tassello di consolidamento legato ad un felice percorso di crescita, nel cui cammino incontriamo persone che credono nella cultura come motore di sviluppo. Sono certo che la cultura rappresenti un elemento fondamentale a completamento di un turismo in forte espansione tra Langa e Monferrato. La consapevolezza di investire sempre più sulla cultura, rappresenta quindi un elemento fondamentale per il futuro del nostro magnifico territorio".

Si è aperto quest'anno un nuovo triennio di programmazione che attraverserà il quarto di secolo di storicità.

Un palco, sulle colline tra Langa e Monferrato, che si sviluppa sul territorio di Castagnole delle Lanze, Coazzolo e Montegrosso d'Asti. Novità è l’espansione al territorio adiacente verso le Langhe e l’albese, quest'anno con Neive e Neviglie.

Il festival si realizza con il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione CRT.

Ha il patrocinio dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, la collaborazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sponsor la Banca di Asti e il Lions Club di Castagnole delle Lanze.

La serata si concluderà con un brindisi offerto dalla Proloco, festeggiando non solo la chiusura di un’edizione straordinaria, ma anche l’inizio di un nuovo cammino verso il 25° anniversario, immergendosi ancora una volta nel patrimonio culturale e paesaggistico che rende queste terre uniche al mondo.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e sui canali social fb teatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.