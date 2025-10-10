Ormea: la rassegna “Profili d’Autore – migrAzioni” entra nella sua fase conclusiva

Nel solco di un cammino che intreccia radici, memorie e nuovi orizzonti, la rassegna “Profili d’Autore – migrAzioni” entra nella sua fase conclusiva con un appuntamento che mette al centro il tema dell’incontro tra culture e identità.

Sabato 18 ottobre, alle 21, il Nuovo Cinema Ormea ospita “Passaggi di confine”, un reading di parole, musica e immagini di e con Elisa Dani (voce) e Franco Olivero (musica dal vivo), accompagnati dalle suggestioni visive di Giorgio Olivero.

Liberamente ispirato al romanzo “Ad occhi bassi” di Tahar Ben Jelloun, lo spettacolo invita a riflettere sulla complessità dei passaggi che segnano la vita di ciascuno di noi: il distacco dalle proprie radici, il confronto con l’ignoto, il dialogo con l’altro. La vicenda della giovane Fatima, emigrata da Algeri a Parigi, diventa specchio universale di un’esperienza che riguarda ogni trasformazione personale e collettiva.

Un intreccio di parole, musica e immagini che trasforma il confine in luogo vivo di scambio e possibilità, in un viaggio che è insieme intimo e universale.

L’ingresso è libero – Ormea sabato 18 ottobre alle 21– Nuovo Cinema Ormea

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, oltre che il Comune di Garessio, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.

Per ulteriori informazioni: https://altotanaro.it/

dacquaediferro@gmail.com - + 39 389 255 9948