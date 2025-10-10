Proseguono gli appuntamenti di "Camminare insieme" con "Economia e Finanza a scuola di Etica"

"La casa: un ponte tra le generazioni" è il tema del terzo incontro del corso "Camminare insieme", in programma per il 3 ottobre presso il salone della parrocchia San Paolo di Cuneo.

La professoressa Sara Nanetti, sociologa e ricercatrice presso l'Università Cattolica di Milano, sarà la relatrice della serata e analizzerà il ruolo dell'abitazione come spazio fisico e simbolico di incontro tra diverse generazioni.

In un'epoca di intensi cambiamenti demografici e sociali, la casa rappresenta l'ultimo baluardo di coesione familiare. La professoressa Nanetti esplorerà come questo spazio possa essere rivalutato per favorire il dialogo tra le generazioni e la trasmissione di valori, superando le barriere che spesso separano giovani e anziani.

L'incontro si inserisce nel percorso più ampio del corso che vuole affrontare i diversi aspetti delle relazioni umane nella società contemporanea. Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 ottobre con il professor Francesco Profumo.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.