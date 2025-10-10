INTERVISTA / "Se non vai, non sai": raccontare le guerre tra verità e assuefazione

All’interno della rassegna del Festival dei Luoghi Comuni, in programma a Cuneo da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, un incontro cruciale dal titolo "Cronache a caldo: raccontare la guerra nell'era dell'istantaneità" porta al centro i conflitti contemporanei per interrogarci sul ruolo dell’informazione ai tempi di guerra. Il festival, organizzato dall’associazione culturale CUADRI ETS, affronta quest’anno il tema delle “Narrazioni collettive tra complessità e convenienza”, in cui trova spazio anche la riflessione su chi racconta oggi i conflitti armati.

A farci da ciceroni in questo percorso tra testimonianza e responsabilità saranno Marina Lalovic, reporter di Rai News 24, e Giammarco Sicuro, inviato della sezione esteri per Rai con esperienza diretta sul campo in Ucraina. Durante l’incontro, i due reporter condivideranno le sfida di chi deve raccontare l’immediato senza tradirne la complessità, tra immagini da consegnare in diretta e storie che faticano a trovare spazio. Un dialogo su cosa significhi essere testimoni, scegliere le parole giuste e parlare a un pubblico spesso lontano e distratto. Perché in un contesto come quello odierno, senza precedenti, con due guerre in corso da due anni, il giornalismo diventa un atto di responsabilità civile: contestualizzare e restituire il giusto peso agli avvenimenti di cui siamo testimoni indiretti.

Abbiamo avuto il piacere di porre alcune domande alla giornalista Marina Lalovic in vista di questo appuntamento. A voi l’intervista.

Qual è la sfida maggiore di raccontare i conflitti contemporanei oggi?

La sfida maggiore è proprio quella del titolo dell’incontro: spiegare l’immediato senza tradirne la complessità. Siamo immersi in un momento di cosiddetta ‘ simultaneità despazializzata ’. La sfida è di non tradire la complessità di un momento come quello di oggi, in cui assistiamo a due guerre a noi vicine, in Ucraina e a Gaza, che impazzano ormai da due anni. Bisogna saper gestire un racconto, che non può prescindere da un approccio classico del giornalismo, ma con una riflessione e una contestualizzazione, con un occhio di riguardo e rispetto per il dubbio, che è un po’ il pane del nostro lavoro. Nel momento in cui siamo inondati dalle informazioni, bisogna dare un valore aggiunto a queste immediatezze, restituire una giusta complessità e contestualizzazione alla narrazione.

Che differenza c’è nel raccontare una guerra “da casa” invece che viverla sul campo?

C’è una differenza enorme. Nel giornalismo si dice “ If you don’t go, you don’t know ” (se non vai, non sai). Quando si lavora da un ufficio c’è sempre un filtro di distanza e bisogna ricordare che, quando raccontiamo i conflitti come quello di Gaza, a cui non si può accedere fisicamente a causa del divieto di Israele, si crea una situazione ‘sui generis’. Con l’Ucraina è diverso: i nostri inviati sono là dal primo giorno. Abbiamo però un racconto quasi “parziale”, manca l’aspetto di poter sentire entrambe le parti, a differenza di ciò che succedeva durante la guerra in Ex Jugoslavia: gli inviati all’epoca passavano da un fronte all’altro, cercando di restituire la complessità in maniera più completa. Ad oggi la narrazione vive dei tempi particolari diventando diversa rispetto agli anni precedenti.

Con 56 guerre in corso nel mondo, come si gestisce l’attenzione del pubblico che rischia di “abituarsi” alla violenza?

La più grande sfida di un giornalista che cerca di dare un senso al proprio lavoro è quella di riportare l’attenzione e umanizzare il conflitto. Questa assuefazione c’è ma non può essere una ragione di smettere di raccontare, il giornalismo è in continua evoluzione, anche di fronte alle altre sfide come la presenza dell’IA, più che altro i conflitti hanno restituito il senso al nostro mestiere, purtroppo.

Come si sceglie cosa raccontare quando ci sono storie che faticano a trovare spazio?

Riusciamo a portare l’attenzione solo alle due guerre che sono sul suolo europeo o adiacente. Quella in Ucraina è il primo conflitto in cui gli europei sono in prima linea, perché riguarda tutti noi per ovvie ragioni. Altre guerre, in questo momento, come spesso accade nel giornalismo, sono vittime di una gerarchizzazione strana, che funziona per distanza, per cui alcuni conflitti diventano meno importanti rispetto agli altri. E’ più difficile combattere l'assuefazione derivante da una continua interazione con questioni belliche all’ordine del giorno da tre anni.

Ai tempi dei social media, come si concilia la necessità di raccontare subito con quella di verificare e contestualizzare?

La verifica diventa più difficile, per assurdo, nel momento in cui sei in redazione, lontano dalla tua fonte, quindi non puoi avere l’immediatezza della verifica. Quando sei sul posto parli direttamente con le tue fonti, quindi diventa più facile paradossalmente. Ma è anche una questione di sensibilità individuale, al di là della deontologia professionale - ognuno di noi dovrebbe avere uno sguardo attento e ribadire il dubbio se non possiamo essere certi e presenti di persona. È una sfida che si affronta giorno per giorno.

Come si possono evitare i sensazionalismi, in modo da coinvolgere comunque il pubblico odierno molto distratto e con scarse capacità di attenzione?

Non ho mai pensato che il sensazionalismo sia uno strumento a cui uno deve ricorrere per attirare l’attenzione. Vengo dalla radio e da un punto di vista della forza dei media la radio ti dà la possibilità di approfondire, perché la parola è l’unico strumento di cui si dispone. Questa è la vera sfida di storytelling e rende più facile personalizzare e umanizzare i fenomeni. Nei media per immagini invece è difficile non cadere in questa trappola, soprattutto perché si concorre con i sensazionalismi tipici dei social media. Il giornalista oggi per distinguersi dal marasma della mole di informazioni deve avere l’attendibilità e rivendicare la propria autorevolezza e la propria imparzialità, raccontando anche le zone grigie, strati di realtà che sono sempre più vittime di racconti binari.

Come si bilancia l’emotività necessarie per coinvolgere con l’oggettività richiesta dal giornalismo?

Mi sono commossa diverse volte a raccontare le storie delle persone coinvolte nei conflitti, però questo non vuol dire che io sia partecipe, non è quello che poi mi fa premere per una determinata posizione. È molto facile, ma molto pericoloso, anche se umano, anzi, se non ci si commuove mai c’è un problema. L’umanità è qualcosa che ci muove al di là della curiosità.

Qual è secondo lei in questo momento storico particolare la responsabilità di cui racconta le guerre?

La responsabilità sta nel non cadere nel binarismo e nella sciatteria dell’iper-semplificazione, perché non possiamo cedere di fronte alle complessità e al dubbio.