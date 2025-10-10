Sport, natura e memoria: Envie inaugura il “1° Giro” ai piedi del Mombracco

Una giornata di sport, natura e memoria collegherà le colline e la pianura enviese domenica 12 ottobre con il “1° Giro di Envie”, iniziativa organizzata dai volontari del Gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing.

L’evento, ideato da Eugenio Chialvo (Genio), Angelo Fraire e Sergio Ferreri, nasce per ricordare l’amico Antonio Zaverio Mondino, massaro della cappella di San Filippo Benizi, scomparso lo scorso anno.

Il percorso ad anello, lungo circa 19 chilometri, è accessibile a tutti e si snoda su terreni pianeggianti, alternando tratti asfaltati e sterrati tra la collina, la pianura di Envie e parte del territorio comunale di Revello.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso il “Bar 7th Heaven” di via Roma 7, dove i partecipanti saranno accolti con una ricca colazione di benvenuto. La pausa pranzo è prevista alle 12,30, mentre l’arrivo è atteso per le 17, con un aperitivo e degustazione di prodotti tipici della valle Po offerti dallo staff del bar, che accompagneranno la cena conviviale di chiusura.

I posti sono limitati e la partecipazione è su iscrizione obbligatoria (per informazioni e adesioni: Manuela Chialvo 340-6439131).

Le offerte raccolte durante la giornata saranno destinate alla salvaguardia e alla pulizia dei sentieri del versante est del Mombracco, nel territorio enviese.

Gli organizzatori ringraziano sentitamente Dario per il suo prezioso contributo e sostegno alla realizzazione dell’iniziativa, che si annuncia come un appuntamento di comunità, sport e memoria condivisa.