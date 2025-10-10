Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Giornata mondiale della Salute Mentale, la Regione conferma il suo impegno per le cure psichiatriche, in particolare per i giovani”

In Italia 1 giovane su 5 ne soffre, mentre in Europa 1 giovane su 3 non riesce ad accedere a cure adeguate, secondo i dati forniti da Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nell’ambito di un generale aumento delle richieste di aiuti, crescono anche i giovani che si rivolgono al Telefono Amico, con un aumento particolarmente importante (+18%) per coloro che cercano ascolto per disturbi alimentari.

In occasione della ricorrenza del 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, Daniele Sobrero, Consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente, ribadisce il costante impegno sul tema delle cure psichiatriche: “Sarà soprattutto il Piano Socio Sanitario che gli Assessori Riboldi e Marrone hanno presentato e che ora è al vaglio della IV Commissione a definire l’impegno della Regione su tematiche sempre più rilevanti per i nostri giovani e per la nostra società: da una parte la Salute Mentale avrà un proprio Direttore come altri Settori della Regione Piemonte, dall’altra saranno attivate iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per la cittadinanza. Costruire insieme interventi organici che permettano diagnosi precoci e una gestione adeguata del passaggio dalla Neuropsichiatria infantile ai servizi per adulti sarà senza dubbio una delle priorità per la Sanità piemontese del futuro”.

“A febbraio, nell’ambito del Bilancio di Previsione, il Consiglio regionale ha approvato un Ordine del Giorno, presentato dal nostro Gruppo – ricorda Sobrero -, che prevede l’aumento dei fondi per la psichiatria, fino al 4% del Fondo Sanitario Regionale, l’incremento delle assunzioni e degli orari di apertura dei Centri di Salute Mentale, l’attivazione della Consulta regionale della Salute Mentale e altre iniziative che vengono direttamente dall’appello per le cure psichiatriche delle Associazioni di utenti e famigliari. Un atto che, avallato dalla Giunta e dall’Assessore competente, costituisce una linea guida importante per i prossimi interventi e soprattutto una conferma di quanto questo tema sia al centro delle attività della nostra Regione”.