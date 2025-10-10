 / Sanità

Sanità | 10 ottobre 2025, 08:45

"Profonda gratitudine per la straordinaria professionalità e umanità del personale dell'UTIC di Cuneo"

Riceviamo e pubblichiamo

A tutto il personale del reparto UTIC di Cuneo,

Desidero esprimere, a nome mio e della mia famiglia, la più profonda gratitudine per la straordinaria professionalità, disponibilità e grande umanità dimostrate nei confronti di mio padre, Giuseppe Sica, durante il suo ricovero presso il vostro reparto.

In un momento tanto delicato e doloroso, abbiamo trovato in voi non solo competenza e attenzione, ma anche una rara capacità di ascolto, comprensione e supporto umano che non dimenticheremo.

Un ringraziamento speciale desidero rivolgerlo agli infermieri Gabriele Gandolfi e Antonino Contino, che con sensibilità, rispetto e sincera empatia ci hanno accompagnati nel difficile percorso della degenza e fino agli ultimi istanti della vita di mio padre. La loro presenza attenta e partecipe è stata per noi un punto di riferimento prezioso.

Anche se la perdita è stata grande, ci conforta sapere che nostro padre è stato assistito da persone che, oltre alla professionalità, mettono cuore e umanità nel loro lavoro quotidiano.

Grazie di cuore a tutti voi.

Con stima e riconoscenza,

Stefania Sica


 

al direttore

