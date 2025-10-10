A Dronero torna DFactory

Sono ripartite a Dronero le attività di DFactory, lo spazio creato per incentivare il protagonismo giovanile e associativo e incoraggiare a realizzare idee, proposte e attività per la collettività, dove bambini e ragazzi trovano offerte educative, sociali e culturali pensate apposta per loro.

Spazio DFactory propone servizio di aiuto compiti per bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado; è centro aggregativo per le stesse fasce di età; diventa Spazio Young per i giovani delle scuole superiori; offre uno spazio di ascolto per i genitori. DFactory si trova all’interno della sala Milli Chegai (via IV Novembre, 7) a Dronero.

Lo Spazio nasce da una coprogettazione tra Comune di Dronero, Noau | Officina Culturale, Cooperativa Momo, IC Giovanni Giolitti e Parrocchia SS. Andrea e Ponzio che ha portato l’ideazione di una strategia pluriennale di attività.

Grazie alle risorse ottenute dal bando “Spazio Giovani” di Fondazione CRC è stato possibile finanziare i primi due anni di apertura, seguiti dalla terza annualità finanziata grazie a risorse di Fondazione CRT – bando “Il mio posto nel mondo”. Alcune azioni di implementazione dei servizi della sala e del confronto con la comunità sono finanziate da Compagnia di San Paolo all’interno del progetto “Tessere di Comunità. Fin dall’inizio il Comune di Dronero ha sostenuto con le proprie risorse parte delle attività svolte nello spazio.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti visitare il sito internet www.dfactory.zone, scrivere a dfactory.zone@gmail.com o contattare il numero di telefono 389/7997867 (Giacomo).