Festa dei 50 anni di EnAIP Cuneo: a sorpresa l'arrivo del presidente Cirio [VIDEO]

Pomeriggio di festa nella sede di EnAIP Cuneo, che nel pomeriggio ha festeggiato il 50° anniversario di un centro che ha formato migliaia di artigiani.

L'ente di formazione professionale in corso Garibaldi, diretto da Alessia Cesana, ha organizzato un evento che ha voluto celebrare la memoria ma anche guardare al futuro, grazie anche agli spazi sempre più accoglienti.

Grande sorpresa alle 15, con l'arrivo del presidente Alberto Cirio, che si è intrattenuto con gli studenti, scherzando con loro e facendo domande sul loro percorso formativo. Per la Regione anche l'assessore Marco gallo e il consigliere Franco Graglia.

Alle l'inizio dell'evento, con i saluti istituzionali di EnAIP Piemonte ETS, con gli interventi di Alessia Cesana, Luca Sogno, presidente dell’Ente, e Sergio Pugliano, direttore generale. Subito dopo, il saluto delle ACLI provinciali, con il presidente Elio Lingua.

E poi un pomeriggio di interventi per dare spazio alla memoria e alla visione futura, con la benedizione della targa commemorativa da parte del vescovo Delbosco, prima del momento conviviale.