Scuole e corsi | 10 ottobre 2025, 14:41

L'Istituto Garelli di Mondovì festeggia 150 anni dalla nascita

Cerimonia sabato 18 ottobre alle ore 11 presso la sala comunale delle conferenze "L. Scimé"

L'Istituto Garelli compie 150 anni

Un secolo e mezzo di storia a Mondovì: l'Istituto Garelli festeggia ufficialmente i suoi centocinquant'anni sabato 18 ottobre, alle ore 11, presso la Sala comunale delle conferenze “L. Scimé”. 

La prima classe dell'istituto professionale fu attivata nell'anno scolastico 1874-1875, sedicesima esperienza di questo tipo in tutta Italia: l'impulso alla creazione di una scuola di ispirazione tecnico-pratica - nei suoi primi anni di vita rivolta alla formazione dei ragazzi nel campo della meccanica, delle costruzioni, del legno - arrivò dal dottor Felice Garelli, laureato in Agraria e Fisica, già preside del Regio Liceo di Mondovì. 

La prima sede della neonata scuola professionale fu individuata a Breo, presso il convento dei padri Filippini, con ingresso da piazza Roma. Da allora una lunga storia, le cui principali tappe verranno rimarcate nel corso della giornata di sabato 18 ottobre: interverrà il dottor Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario di Mondovì, che proporrà un approfondimento sulla figura di Felice Garelli.

E verrà presentato il libro “Racconto di mani e di menti”, realizzato da Cesare Morandini e Roberto Formento, che narra i centocinquant'anni della scuola attraverso la “Storia” più classica e tradizionale, e testimonianze dirette di ex-allievi, a partire dagli anni Cinquanta e fino ai giorni nostri. 

Alla giornata parteciperanno le istituzioni locali ed il mondo della scuola: sono attesi dirigenti scolastici ed allievi di ieri, per una giornata ricca di storie e ricordi, ma allo stesso tempo proiettata verso il futuro.

cs

