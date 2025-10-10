Calcio Serie C: questa sera il Bra sfida il Carpi nell’anticipo della nona giornata

Il Bra torna a giocare tra le “mura amiche” dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. A far visita ai piemontesi sarà il Carpi allenato da Stefano Cassani. Fischio d’inizio questa sera alle ore 20:30.

I ragazzi di Nisticò proveranno a muovere la graduatoria dopo la sconfitta di sabato scorso contro l’impenetrabile Ascoli (1-4), partita in cui i braidesi hanno interrotto l’inviolabilità della porta ascolana (primo gol subito dai marchigiani in campionato). I giallorossi dovranno ripartire da quanto fatto di buono in questo inizio di stagione per strappare punti al Carpi, squadra solida e ben attrezzata, e allontanare l’ultimo posto in classifica, unica posizione che causerebbe la retrocessione diretta.

Il Carpi, invece, arriva dalla vittoria contro il Perugia nell’ultima giornata (2-0), successo preceduto da due sconfitte contro le prime del girone B (Arezzo e Ravenna). Dunque la squadra di mister Cassani proverà a bissare il successo di domenica scorsa così da rilanciarsi dopo un inizio di campionato non esaltante.

In classifica i giallorossi sono al 18° posto con 5 punti all’attivo; i modenesi sono invece decimi con 11 punti, attualmente sarebbero l’ultima squadra ai playoff.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno leggermente favoriti gli ospiti (2.30), con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.90.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 252) e su NOW.

La partita sarà diretta da Giorgio Bozzetto di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Leo Posteraro di Verona e Alessia Cerrato di San Donà di Piave, quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea e operatore FVS Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 18, quando i piemontesi faranno visita alla Pianese. Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio Comunale di Piancastagnaio (Siena).